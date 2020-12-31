На официальном сайте правительства региона сегодня, 31 декабря, было опубликовано новогоднее поздравление с наступающим 2021 годом губернатора Приморья Олега Кожемяко, адресованное жителям края. Публикуем текст полностью.«Дорогие приморцы! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!Немало трудностей принес нам уходящий год, но они сплотили нас, подарили возможность еще больше ценить наши общие достижения и победы. В преддверии волшебных праздников нас объединяют радость и надежда на все самое лучшее и светлое. По традиции мы отмечаем Новый год в кругу семьи, с самыми близкими людьми. С теми, ради кого мы трудимся, развиваем родной край.Никакие препятствия не помешали нам продолжать двигаться вперед в важнейших направлениях: вместе мы наблюдали, как строятся жилые кварталы и сотни километров дорог, открываются новые детские сады, школы и больницы, преображаются улицы и общественные пространства. За каждым из этих достижений стоит труд каждого приморца. Искренне благодарю вас за вклад в общую работу, за все наши победы и достижения, за сердечную заботу о Приморском крае и веру в его счастливое будущее!Пусть наступающий год будет щедрым на радостные события и приятные встречи, принесет в каждый дом тепло и уют. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким! Пусть тепло домашнего очага, любовь дорогих сердцу людей согреют вас и сделают жизнь добрей и радостней!С Новым годом! Будьте счастливы!».К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14