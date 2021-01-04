Это восхождение на гору Ливадийская, известную в народе как Пидан, туристам запомнится надолго. Супругам пришлось ночевать в лесу, ожидая профессиональную помощь. Дело в том, что девушка повредила ногу и спуститься с высоты, даже при поддержке мужа, попросту не смогла.Обеспокоенные туристы, которые отправились покорять гору Ливадийскую в Шкотовском районе края, позвонили в краевой Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России 3 января. К счастью, у супругов с собой была зажигалка, поэтому им удалось укрыться в лесу и развести костер. Этим же вечером на поиски людей была направлена группа Находкинского поисково-спасательного отряда филиала ДВРПСО МЧС России. В 21:00 они начали восхождения на гору.Спустить пострадавшую спасателям удалось 4 января в 06:40. Специалисты доставили девушку 1990 года рождения и ее супруга в село Лукьяновка, где их уже ждали родственники. Жизни туристки сейчас ничего не угрожает, семья отвезла ее в больницу. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, в поисково-спасательной операции участвовали 7 человек личного состава. Были задействованы 2 единицы техники.Напомним, в Приморье последние дни установились морозная погода. Температура воздуха в крае достигает -30 градусов, а в горных районах столбики термометров могут опускать и до -40. К счастью, туристам удалось спастись из ледяного плена.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14