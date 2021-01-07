8 января жителей и гостей Владивостока зовут на Русский остров на массовый лыжный заезд. Участников, преодолевших дистанцию, ждут сладкие призы.Старт массового заезда на лыжах будет дан в полдень. Местом проведения соревнований станет лыжная трасса на Русском острове (п. Канал, 29).У заездов будет одна отличительная особенность: они будут проходить без фиксации времени. Всех, кто преодолеет дистанцию, на финише ждут сладкие призы. Также для всех участников подготовят горячий чай и пирожки.В эти зимние каникулы на Русском острове работает бесплатная лыжная трасса протяженностью 3,5 километра, здесь есть теплые раздевалки, кафе и бесплатный прокат лыж. Кстати, сейчас для получения комплекта лыж необходимо оставить в залог свой паспорт. Связано это с тем, что после первых дней работы бесплатный прокат не досчитался шести комплектов.Лыжная трасса открыта для горожан и гостей Владивостока ежедневно. Воспользоваться бесплатным прокатом можно в будние дни с 12:00 до 19:00, в выходные – с 10:00 до 20:00. Кстати, кататься можно и вечером благодаря работающему освещению всей трассы.