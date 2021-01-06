Бесплатным лыжам из проката на острове Русский неизвестные, как говорится, «приделали ноги». Инцидент, произошедший на «Русской лыжне, получил огласку в одной из социальных сетей.Всего лишь два дня назад получить лыжи и прокатиться по искусственному снегу можно было назвав свою фамилию. Уже сегодня условия выдачи инвентаря изменились. Теперь, чтобы провести день на свежем воздухе и на лыжах, отдыхающим придется оставить в залог свой паспорт. Причиной тому стала недавняя кража. Кто-то осмелился унести с собой шесть пар инвентаря. Чуть позже одна из посетительниц рассказала, что на местном портале объявлений обнаружила очень похожие лыжи в продаже.- Попалось несколько вариантов, именно тех, которые были в прокате. Мысля пробежала..., - пишет жительница Приморья.Новость о пропаже вызвала бурю негативных эмоций со стороны жителей и гостей региона, а воров воззвали к совести и попросили вернуть инвентарь, который и так давали бесплатно.Как ранее сообщала «Комсомольская правда», лыжную трассу, созданную на острове Русский прошлой зимой, открыли вновь. Трасса стала более усовершенствованной, а также появился бесплатный прокат лыж и теплая раздевалка.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14