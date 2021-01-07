На Камчатке при обрушении ледника на Вилючинском водопаде погиб один человек, трое получили травмы. Ребенок и взрослый доставлены в больницу в критическом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.По оперативной информации, под завалами оказались четверо человек. Спасатели осмотрели пострадавших, после чего было принято решение доставить их в больницу имени Лукашевского. Аварийно-спасательные работы продолжаются, так как спасатели не исключают, что под завалами могут находиться незарегистрированные туристы, которые совершали одиночный поход.- Спасатели все еще находятся на месте событий. Они планируют полностью расчистить обвал, чтобы убедиться, что больше никто не пострадал, — рассказал врио заместителя председателя правительства Камчатского края — министр специальных программ Александр Заболиченко.Напомним, сегодня, 7 января, на Камчатке на Вилючинском водопаде произошло обрушение ледника. Под завалами оказались люди, на месте обрушения работают спасатели и медики.