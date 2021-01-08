Сегодня, 8 января, в Приморском крае началась вакцинация работников медицинских учреждений и сотрудников Роспотребнадзора вакциной «ЭпиВакКорона».Ранее в регион поступила партия из 800 доз вакцины. Оно предназначена для привития 400 человек.Прививка против коронавируса ничем не отличается от других подобных прививок — укол в плечо, не вызывающий никаких немедленных реакций и необычных ощущений.После первого укола привитые люди должны получить в течение 14-21 дней получат вторую дозу вакцины. И лишь после этого пройдут исследование на количество антител к вирусу в организме.«ЭпиВакКорона» — одна из двух зарегистрированных в России вакцин. Препарат на основе пептидных антигенов разработали в центре «Вектор» Роспотребнадзора. В декабре в Приморье прибыл и препарат «Гам-Ковид-Вак», также называемый «Спутник V». Им будут привиты 5042 жителей края. Иммунизацию также начали с медработников.Вакцинация от COVID-19 — проводится добровольно и бесплатно.Начало массовая вакцинация населения планируется в ближайшее время, но пока о сроках ее проведения не сообщается.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14