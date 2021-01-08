Глава компании DNS, приморец-миллиардер, входящий в список Forbes, Дмитрий Алексеев заявил, что проект первого этапа ВКАД и моста на остров Елены — это очень вредная затея для Владивостока.Своими мыслями по поводу намечающегося масштабного строительства бизнесмен поделился в своем аккаунте Facebook. В свойственной ему манере Алексеев развернуто аргументировал свою точку зрения в 9 пунктах, среди которых дороговизна проекта, явно будущая расти далее, лишение жителей Владивостока доступа к побережью Амурского залива, фактическое отсутствие решения транспортных проблем города с помощью ВКАД и другие.Дмитрий Алексеев завершает свой пост фразой: «Долг каждого жителя Владивостока, да и просто патриота России, остановить это безумие».О том, что, по мнению бизнесмена, нужно действительно сделать в городе для его развития, Алексеев обещает написать позже.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14