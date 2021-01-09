В Красноармейском ввели режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморья. Такое решение власти приняли из-за пожара, который 8 января практически полностью уничтожил школу в селе Глубинное.Напомним, что гореть здание начало поздней ночью. Когда пожарные прибыли на место, огнем были объяты и второй этаж, и даже крыша. Языки пламени распространялись чудовищно быстро. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь под утро.Как сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю, общая площадь горения составила 3200 квадратных метров. К счастью, никто в результате происшествия не пострадал, только вот это была единственная в муниципалитете школа. Кроме того, как сообщают пользователи сети, в ней находились также интернат и детский сад. Но огонь, который молниеносно захватил деревянное здания, не оставил детям шанса.Позже в правительстве региона сообщили о том, что в сельской школе обучались 70 челочек. В 60 километрах от Глубинного есть еще одно образовательное учреждение, но подвоз детей туда невозможен. Сейчас власти решают, где же будут учиться ребята, лишившиеся своей школы. А пока в муниципалитете объявлен режим ЧС.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14