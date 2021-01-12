Первая рабочая неделя в Приморье после затяжных праздников выдастся довольно снежной. Синоптики уточнили прогноз погоды, и он оказался неутешительным. Край поочередно накроет тремя циклонами, поэтому осадки ожидаются на большей его территории. Словом, снега будет предостаточно.Во вторник над акваторией Японского моря начал смещаться первый циклон. Как сообщают специалисты портала «Примпогода», его облачная шапка накрыла юг края. Под влиянием фронтальных разделов морозы немного ослабели, и начался снег. Осадки застали врасплох автомобилистов. Дороги Владивостока и его пригорода оказались скованы льдом, произошли десятки аварий. Специалисты прогнозируют прекращение снега после 23:00.В северных районах существенных осадков 12 января не ожидается. Однако расслабляться рано. Уже в среду к краю подойдет еще один циклонический вихрь. 13 января новый циклон будет смещаться с запада над Приморьем. По прогнозам синоптиков, температурный фон в крае снова повысится, так как циклон принесет более теплую воздушную массу. Максимальная температура составит -5…-11 °C, а на юге местами достигнет 0 градусов. Вместе с потеплением на большей территории края снова выпадет снег.Специалисты отмечают, что в четверг циклон начнет перемещаться на Сахалин и осадки постепенно прекратятся. При этом в тыловой части вихря начнется вторжение холодного воздуха с севера. Поэтому в регионе снова похолодает, столбики термометров опустятся на 3-5 градусов. В ночь с четверга на пятницу гребень антициклона обеспечит в Приморье морозную погоду, без осадков.Днем 15 января с Желтого моря на Японское выйдет новый циклон, третий по счету за неделю. Он будет смещаться над центральной частью моря и вызовет снег в южной половине края.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДень жестянщика 2021 в Приморье: дороги превратились в каток [фото,видео]Из-за массовых аварий движение парализовано на многих участкахК ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14