Выпавший 12 января в Приморье снег превратил дороги в каток. На скользкой дороге, начиная с ночи, произошли десятки ДТП. Массовые аварии осложняют движение во Владивостоке и его окрестностях. Настоящий коллапс наблюдается при движении из Артема, а также в районе аэропорта.Точное количество участников столкновений по дороге из аэропорта в направлении Владивостока – на данный момент назвать сложно. По сообщениям очевидцев, аварии происходят буквально через каждые 10 метров.Особенно скользко в районе «Доброфлота». Естественно, что при таких обстоятельствах трасса оказалась скована многокилометровой пробкой.Не лучшим образом обстоят дела и в районе Углового. Как уже сообщала «КП» здесь произошло массовое ДТП. Разбитых машин с каждым часом прибавляется. При этом автомобили разворачивает поперек дороги, что еще сильнее усугубляет обстановку.По сообщениям очевидцев, довольно скользкая дорога и при движении с Зари на Варяг. Из-за ДТП на Лесной Nissan Vanette оказался в кювете.Несколько ДТП произошло на Маковского, недалеко от «Фетисов Арена». Движение на аварийном участке в направлении выезда из города затруднено.Буксуют автомобили в районе Спутника.Большегруз снесло на леерные ограждения. Движение на подъеме оказалось заблокировано.Из-за гололеда во Владивостоке ограничен проезд для большегрузов по трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл. Движение по самой крутой дороге Владивостока по улице Капитана Шефнера пока открыто, но по сообщениям очевидцев, подняться могут только полноприводные авто.ПО ТЕМЕЕхал там, дорога – жуть. Из-за непогоды закрыли движение на объездной трассе ВладивостокаОпасный участок превратился в каток [видео]«Мерседес» посреди дороги поставил колом трассу под ВладивостокомСразу две массовые аварии усложнили жизни приморцам утром перед низководным мостом [видео]К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14