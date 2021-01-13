13 января после снегопада во Владивостоке на скользкой трассе продолжает биться транспорт. Несмотря на то, что дороги расчищали ночью и поливали реагентами, из-за перепада температур, часть магистралей все же обледенела. В пригороде приморской столицы начался настоящий коллапс.Несколько подряд аварий произошло после поворота на Садгород. Первым участником происшествия стал водитель такси. Как уверяет перевозчик, он двигался в направлении города по крайне левой полосе. В какой-то момент водитель Toyota Prius почувствовал удар в заднее крыло, как оказалось в него врезался микрогрузовик. Седан начало кидать по трассе. Сначала он протаранил леера слева, потом справа и в итоге врезался в припаркованную Toyota Ist.Следующими в веренице подбитых транспортных средств стали рейсовый автобус и Suzuki Jimny. Девушка за рулем мини-джипа не справилась с управлением и въехала в бок более габаритного оппонента.Кто именно спровоцировал дальнейшие столкновения, еще предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД, которые сейчас работают на месте происшествия. Кто-то просто врезался в леера и остался стоять поперек дороги, кто-то подбил не только свою, ну и чужую машину. По словам очевидцев, на скользком участке трассе получили кузовные повреждения 11 авто и два автобуса. К счастью, обошлось без пострадавших.Как оказалось, одним аварийным участком в пригороде не обошлось. При движении в обратном направлении, в районе санатория «Строитель» тоже произошло массовое ДТП. В аварии также отметился пассажирский автобус. Подробности происшествия выясняются, по предварительным данным участниками столкновения здесь стали 3 водителя.Напомним, из-за непогоды в Приморье 12 января произошло несколько масштабных аварий. Самым многочисленным стало столкновение 11 авто по дороге во Владивосток из аэропорта.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14