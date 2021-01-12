Непогода не утихает в Приморье. Циклон, смещающийся над акваторией Японского моря, стал причиной снегопада. Подъездные пути к Владивостоку 12 января оказались скованы льдом, на трассе произошли десятки аварий. Самым многочисленным стало столкновение в районе 6 километра автодороги в аэропорт. В массовом ДТП пострадали сразу 11 машин.Как отметили сотрудники полиции, авария могла произойти из-за несоблюдения водителями безопасной скорости, которую необходимо выбрать в условиях плохой видимости и снегопада.– Превышение допустимой скорости движения и несоблюдение дистанции спровоцировали дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения механические повреждения получили 11 автомашин. Пострадавших нет, – прокомментировала руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.Все участники массового столкновения проследовали в отдел ГИБДД по городу Артему для дальнейшего разбора происшествия. Инспекторам еще предстоит выяснить подробности столкновения.– Перед аэропортом сегодня была лютая пробка. Дорога очень скользкая, машину несет. Увидел затор и успел свернуть на объезд через шахту «Амурская», по улицам Вахрушева и Уткинской, – поделился с «Комсомолкой» один из водителей.Сейчас движение на трассе восстановлено. Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме. На расчистке магистралей края трудится снегоуборочная техника. На данный момент во Владивостоке перекрыта самая крутая дорога города – спуск на Авангард с проспекта Красоты по Капитана Шефнера. На объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл около часа назад открыли движение, однако большегрузы на извилистый участок пока не пускают.По прогнозам синоптиков, снег во Владивостоке сегодня должен прекратиться после 23:00. Однако расслабляться рано, уже завтра край окажется во власти нового циклона, который также вызовет осадки в Приморье.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУдарят еще два циклона. Синоптики озвучили неутешительный прогноз погоды в ПриморьеНовый циклонический вихрь приблизится к краю уже завтра (подробнее…)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14