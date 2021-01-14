Мировой суд в Находке рассмотрел уголовное дело, которое возбудили в отношении местного живодера, обвиняемого в жестоком обращении с животным.Случилось все еще летом прошлого года, когда 42-летний волонтер сообщил в полицию о том, что во дворе дома на Спортивной нашли щенка, выброшенного из окна 5 этажа. Оперативники прибыли на место, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего. Личность живодера была установлена. Им оказался 54-летний ранее судимы приморец.- Он, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вернулся вечером домой после посиделок с друзьями и увидел в квартире беспорядок, а также лежащий на полу порванный матрас, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Как выяснилось, виновником произошедшего стал его 11-месячный питомец по кличке Миха, которого ранее владелец подобрал на улице. Данные обстоятельства разозлили мужчину: чувствуя свое превосходство над беззащитным животным, в порыве гнева он его избил и выбросил из окна.Активисты, которые нашли щенка, забрали его и отвезли в ветеринарную клинику. Малыш был в тяжелом состоянии. Выжить ему удалось лишь потому что его экстренно доставили специалистам.Тогда в отношении приморца было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Уже в 2021 году Мировой суд признал живодера виновным и назначил ему наказание – 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства из заработной платы.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14.