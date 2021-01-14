С просьбой проверить местных интернет-провайдеров обратилось в краевую прокуратуру Министерство цифрового развития и связи Приморского края. В министерстве желают узнать, а не нарушают ли права потребителей те компании, которые до сих пор не подключили часть жителей региона к проводному интернету и кабельному телевидению.Массовое отключение потребителей произошло в ноябре прошлого года из-за так называемого ледяного дождя, прошедшего над несколькими территориями края. Под тяжестью быстро намерзшего льда оборвались тысячи коммуникационных и электропроводов. Основные проблемы с подключением проводного интернета и кабельного ТВ провайдерам удалось решить в первой половине декабря, но значительное число потребителей и по сей день не получают обещанные услуги.Региональное Минцифры направило запрос в прокуратуру с просьбой провести проверку соблюдения законодательства в сфере связи и принять меры прокурорского реагирования по выявленным фактам нарушений.«За истекший период восстановительные работы компаниями связи не завершены, что, по мнению министерства, нарушает права граждан и действующее законодательство в сфере связи», — сообщили представители ведомства.Напомним, в середине декабря губернатор края Олег Кожемяко, недовольный поступающими к нему жалобами приморцев, заявил, что у интернет-провайдеров на восстановление своих коммуникаций есть срок до 20 декабря. В противном случае глава края обещал обратиться в Министерство цифрового развития. Судя по всему, нынешнее обращение Минцифры в прокуратуру не что иное, как отголосок того самого губернаторского ультиматума.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14