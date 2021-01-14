В главной хоккейной команде Приморья кадровые перестановки. Новым президентом «Адмирала» стал губернатор Приморья Олег Кожемяко, а генеральным директором клуба назначен Алексей Ан, ранее работавший на Сахалине, сообщает vl.ru.Ранее президентскую должность в клубе занимал Заирбек Юсупов, а генеральным директором был Спартак Блягоз. Однако после кадровых изменений в руководстве «ВМТП» произошли и закономерные изменения в руководстве хоккейного клуба.Алексей Ан с октября 2016 до 11 января 2021 года занимал должность директора профессионального спортивного клуба «Сахалин». Успел он поработать и с Олегом Кожемяко, который с 2015 по 2018 год руководил Сахалинской областью.Напомним, 1 апреля 2020 года Олег Кожемяко заявил о прекращении финансирования профессиональных спортивных клубов в связи с пандемией. Хоккейный «Адмирал», футбольный «Луч», баскетбольный «Спартак-Приморье» и волейбольная «Приморочка» фактически прекратили существование. Деньги перенаправили на борьбу с коронавирусом. Однако уже в конце августа 2020 года Кожемяко встретился с главой Континентальной хоккейной лиги Геннадием Тимченко, после чего обратился к своим подписчикам в соцсетях и заявил о возвращении ХК «Адмирал» в КХЛ в сезоне 2021-2022.