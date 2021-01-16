Представители Национального парка \\"Земля леопарда\\" опубликовали в своем инстаграме забавные кадры из жизни местных хищников. Первая часть видео посвящена амурскому тигру - тому, как он неловко, то и дело поскальзываясь, топчется задними лапами по скалистому камню. Царственного вида кошка едва ли не падает.Во второй части ролика показывается дальневосточный леопард, который, в отличие от собрата, мощно и уверенно запрыгивает на скалу.- Амурский тигр превосходит в физических показателях дальневосточного леопарда, но меньший вес и размеры не делают последнего худшим охотником. Как видите, тигр чувствует себя не очень комфортно в окружении скал. В то время как леопард - великолепный альпинист, который предпочитает возвышенности, хребты гор, вершины холмов, - прокомментировали действия хищников представители нацпарка.По словам экспертов, тигры гораздо больше предпочитают обитать в долинах рек и на лесных дорогах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИмя леопарду из Приморья выберут голосованием в ИнтернетеОбитательница «Земли леопарда» под номером Leo 150F известна своей «любовью позировать» фотокамерам [подробности...]Самые милые объятия редчайших леопардов попали на видео в ПриморьеУникальные кадры, снятые на «Земле леопарда», доказывают, что пятнистые хищники чувствуют себя в полной безопасности [подробности...]Видео умилительных объятий тигра с деревом опубликовал приморский заповедникДо этого момента общественность видела лишь один кадр из всего «кино» [подробности...]Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14