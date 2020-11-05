Имя леопарду из Приморья выберут голосованием в Интернет

Самка Leo 150F часто попадает в объективы фотоловушек Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Имя для самки дальневосточного леопарда с идентификационным номером Leo 150F будет вся Россия. Конкурс онлайн проводит расположенный в Приморье национальный парк «Земля леопарда» совместно с создателями титулованного документального фильма «Земля леопарда, или Феномен человека». Автор имени, которое в итоге получит леопардесса, удостоится приза.

Поучаствовать в выборе клички для хищника можно подписавшись на Instagram-аккаунт или ВКонтакте фильма «Земля леопарда, или Феномен человека», а также на Instagram-аккаунт «Земли леопарда».

Молодая самка Leo 150F недавно покорила подписчиков нацпарка своими яркими фото, сделанными фотоловушками. Леопардесса была впервые зарегистрирована в 2018 году. Ей около пяти лет. Это сравнительно небольшой возраст для леопардов в дикой природе.

Имя пятнистой хищнице выберут голосованием в Интернете Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Как сообщает пресс-служба заповедника, на первом этапе, который продлится до 15 ноября, участники будут предлагать варианты имени, оставляя их в комментариях к конкурсному посту. Затем «Земля леопарда» вместе с организаторами конкурса отберут пять наиболее оригинальных вариантов. На третьем этапе список будет опубликован, и пользователи соцсетей проголосуют за имя, которое понравится. Победитель получит сувениры от «Земли леопарда».

Премьера полнометражного документального фильма «Земля леопарда, или Феномен человека» недавно состоялась на престижном кинофестивале Wildlife Conservation в Нью-Йорке. Затем картина одержала победу на кинофестивале «Территория» в Нижнем Новгороде. Ленту можно посмотреть в сети Интернет.

Давать имена дальневосточным леопардам, обитающим в нацпарке — давняя традиция «Земли леопарда». Об этом «Комсомолка» не раз писала на своих страницах. Чаще всего имя леопарду, имеющему номер, дает его Хранитель — человек или организация, внесшая вклад в дело сохранения дикой природы. Но порой имя выбирают голосованием. Так было произошло с леопардом Тайга (Leo 61F).

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