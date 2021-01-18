Не успели жители Приморья опомниться от нескольких подряд снегопадов, обрушившихся на край на прошлой неделе, как погода приготовила очередной сюрприз. В понедельник, 18 января, с Китая подошел новый снежный циклон, который вызовет осадки в регионе.По прогнозам специалистов «Примпогоды», вихрь перемещается с запада и запасы влаги у него невелики. Снег будет, но мощных снегопадов не ожидается. Под влиянием циклона в Приморье ночные морозы немного ослабеют. В среднем ожидается температура -16...-22 °C, на северо-востоке до -27 °C, на побережье -10...-15 °C. Днем столбики термометров по краю опустятся до -10...-18.Во Владивостоке сегодня преимущественно без осадков, возможен лишь небольшой снег. На дорогах местами гололедица. В городе будет дуть ветер западный,северо-западный умеренный во второй половине до сильного, вечером сильный. Температура воздуха составит -9...-11°C.В Уссурийске в понедельник переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица, снежный накат. Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного. На термометрах -10...-12°C.В Находке в первый рабочий день облачность. С утра ожидается небольшой снег. На дорогах также местами гололедица и снежный накат. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного, вечером до сильного. В городе будет относительно тепло, ожидается -7...-9°C.Уже во вторник циклон переместится из Приморья в Охотское море. Снег в крае прекратится, но вслед за вихрем придет похолодание. В регион наведаются настоящие крещенские морозы. Минимальная температура ночью составит -26...-33 °С, а в горных районах и вовсе до -40 °С, на побережье -18...-24 °С. Днем -12...-20 °С. Однако «ледниковый период» будет недолгим, уже с середины недели в край начнет поступать более теплая воздушная масса. В среднем потеплеет на2 – 6 градусов.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14