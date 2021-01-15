Снегопад, обрушившийся на Владивосток 15 января 2021 года, стал причиной транспортного коллапса. Город, в котором много спусков и подъемов, погрузился в многокилометровые пробки. На данный момент приложение «Яндекс» оценивает загруженность дорог приморской столицы в 8 баллов. Очевидцы сообщают о ряде ДТП, произошедших на заснеженных дорогах.Оптимизма дорожной обстановке ничуть не прибавляют фуры, буксующие повсеместно. Как ранее писала «Комсомолка», из-за непогода большегрузам запретили движение по объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл, а также ограничили въезд в город. Однако длинномеры, которые уже находились в городе, не могут преодолеть крутые участки дорог, создавая еще большие пробки.Некоторые дороги превратились в настоящий аттракцион. Особенно сложная ситуация на Луговой и Петра Великого.Кстати, при движении с Лазо на Корабельную набережную уже произошло ДТП.Очевидцы также сообщают об аварии в районе Седанки. По словам водителей, трасса уже довольно скользкая.Помимо этого ДТП сегодня случились на Героев-Тихоокеанцев, Народном проспекте , на Надибаидзе и Снеговой.По прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать во Владивостоке на протяжении суток. Водителей и пешеходов проявить максимальную бдительность. Автомобилистам стоит избегать дальних поездок и по возможности воспользоваться общественным транспортом. Правда некоторые автобусы из-за пробок серьезно отбились от графика.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИз-за снегопада во Владивостоке 15 января 2021 частично ограничили движение на трассе Де-Фриз – СеданкаСроки возобновления нормального трафика на извилистом участке пока неизвестны (подробнее...)Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14