Горнолыжные курорты Приморья в нынешнем сезоне подвергнут тщательной ревизии. Как добраться, в каком состоянии трассы, подъемники и другая инфраструктура, что еще есть на территории приморских центров зимнего отдыха – все это выяснит команда автопробега «Горнолыжные трассы Приморья», который стартовал из Владивостока утром 18 января.Маршрут автопробега пролегает через все популярные центры зимнего отдыха Приморья: Шкотовского и Лазовского районов, Арсеньева, Артема и, конечно, Владивостока. С 18 по 24 января мы посетим семь горнолыжек и дадим развернутый обзор каждой из них.В команде как опытные инструкторы по сноубордингу и горным лыжам, так и начинающие любители активного зимнего отдыха. Так что мы сможем не только сравнить технические характеристики трасс и дать экспертное мнение по каждой из них, но и рассказать простыми и понятными словами, куда и зачем стоит поехать новичкам, где отдыхать семьей или компанией, в какой бюджет можно уложиться. Следить за автопробегом можно на сайте DV.KP.ru и в соцсетях по хештегу #ГОРНОЛЫЖКИПРИМОРЬЯ.Автопробег проходит при поддержке титульного партнера сети супермаркетов «РЕМИ». Генеральный партнер автопробега – MOLYGREEN, настоящее японское синтетическое масло.На стартГлавное условие удачного автопробега – хорошие автомобили. Наша команда выбрала такие, которые не нуждаются в представлении. Два белых внедорожника в топовой комплектации, за рулем которых мечтал посидеть, наверное, каждый: Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado от автомобильного партнера пробега - официального дилера Тойота во Владивостоке компании «Саммит Моторс Владивосток».Именно от автосалона Тойоты, который удобно расположен на пригородной трассе в районе Океанской (ул. Маковского, 224), и стартовал автопробег. Сотрудники дилерского центра помогли участникам автопробега с последними приготовлениями.- Мы живем в автомобильном крае и все знакомы с брендом «Тойота», а два предоставленных автомобиля – на наш взгляд, это флагманы нашего рынка. Поэтому выбрали их как самых достойных представителей нашего бренда. Они достаточно давно представлены в модельном ряде, все их знают и узнают на дорогах, - уверен Сергей Моисеев, директор по продажам и маркетингу компании «Саммит Моторс Владивосток». – Оба автомобиля предоставлены для автопробега в максимальной комплектации. Помимо стандартного оборудования – полного привода и мощных двигателей – предусмотрены и дополнительные опции для комфорта пассажиров и водителя и, кончено же, дополнительные системы безопасности. Это последнее поколение Toyota Safety Sense, которая представляет комплекс систем: помимо привычных помощников на спуске и подъеме дополняется активным круиз-контролем, системами отслеживания полосы, контролем мертвых зон и так далее. То есть теми опциями, которые позволяют себя чувствовать в полной безопасности.Участники автопробега уже успели оценить достоинства флагманских внедорожников. «Тойота» всегда уделяла достаточно внимания комфорту как водителя, так и пассажиров. Даже спустя небольшое время в пути чувствуешь себя так, словно управляешь этой машиной много лет.- Мы - компания с большой историей, занимаемся не только бизнесом, но и поддерживает подобные проекты, особенно если они связаны со спортом. Тем более не многие знают в Приморье, какие есть альтернативы «Комете», поэтому с большим удовольствием приняли участие в автопробеге, - подытожил Сергей Моисеев.Напоследок он пожелал «хорошей» погоды, а именно побольше снега, по которому соскучились любители горных лыж и сноуборда. При этом заверил, что внедорожникам снег не помеха.Нам приключения, вам подаркиВ ближайшие семь дней вы сможете увидеть нашу команду на приморских дорогах. Вы точно узнаете нас по наклейкам на бортах и по спортивному инвентарю – лыжам и сноубордам, закрепленным на крышах автомобилей с помощью багажной системы «Terzo».Именно с закрепления оборудования началось утро для участников автопробега. Кстати, оборудование предоставил партнер автопробега «Спортмаркет на Заре» (проспект 100-летия Владивостока, 150). Они подготовили для нас лыжи Fischer RC4 CT, близкие к спортивным, которые дают райдеру стабильность и уверенность на любых склонах, а также Сноуборд BurtonProcess - технологичная модель, легкая и маневренная, демонстрирует отличную прыгучесть и динамичность. На этом оборудовании протестируют горнолыжные склоны Сергей Пряженников, инструктор по горным лыжам горнолыжной школы «Йети», и Максим Абдразаков, фрирайдер с большим стажем.- В итоге весь спортивный инвентарь поместился на крыше благодаря багажным системам «Terzo». В салон ничего брать не пришлось, едем налегке и с комфортом. Все личные вещи поместились в багажнике одного из автомобилей, а второй багажник забили продуктами от титульного партнера автопробега - торговой сети «РЕМИ». Очень удобно, что магазины «РЕМИ» есть по всему краю, и мы заедем в них еще не раз, там есть все, что нам нужно, и цены прекрасные. Также нам повезло и с топливным партнером - компанией «Роснефть». АЗС «Роснефти» тоже есть по всему краю, а о топливе Пульсар95, которым мы будем заправляться, хорошие отзывы. Чего еще можно желать? Немного печалит погода - облачно и холодновато, утром было -19 градусов. Но мы все равно в хорошем настроении мчим в арт-парк «Штыковские пруды», который и будет нашей первой целью, - рассказал участник автопробега, веб-редактор «Комсомольской правды во Владивостоке» Алексей Самуськов.А пока автопробег следует к месту назначения, у нас есть хорошая новость о розыгрыше 24 литров моторного масла MOLYGREEN от генерального партнера автопробега. Всю эту неделю мы будем проводить конкурсы в Инстаграме «Комсомольской правды» - подписывайтесь, отвечайте на вопросы правильно и выигрывайте подарки.Грандиозные планыМаршрут автопробега построен так, чтобы посетить семь центров отдыха за семь дней и провести достаточно времени на каждом из них. Наши первые впечатления, а также мнения инструкторов мы будем публиковать на сайте КП в ежедневном режиме, а после обобщим в итоговой публикации. Маршрут может поменяться, но пока план такой:Арт-парк «Штыковские пруды»Горнолыжный центр «Лесная поляна»Горнолыжный центр «Синяя сопка»Горнолыжная база «Восток-Арсгора»Горнолыжная база «Грибановка»Горнолыжная база отдыха «Алексеевка»Центр зимнего отдыха «Комета»Каждый день - новая горнолыжная трасса! И с каждой – подробный отчет как глазами профессионалов, так и мнения любителей. Кстати, мы поставили цель - научить кататься нашего фотографа Антона Блохина. Посмотрим, чему сможет человек научиться за столь короткое время на приморских горнолыжных склонах.Итак, путевые заметки автопробега читайте на нашем сайте DV.KP.ru и в соцсетях по хэштегу #ГОРНОЛЫЖКИПРИМОРЬЯТакже своими эмоциями и впечатлениями от катания на горных лыжах и сноубордах в условиях разных трасс участники пробега поделятся в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Слушайте нас каждое утро на следующих частотах: Владивосток 90,4 FM, Уссурийск 99,4 FM, Находка 107,2 FM.Благодаря тому, что автопробег поддержала компания «Славда», к нашей команде присоединилась ведущая каналов Slenergy и Slenergy_vl, блогер Арина Левадняя. Она умеет кататься и на сноуборде, и на горных лыжах, а главное, она будет рассказывать о наших приключениях на Slenergy и Slenergy_vl, так что подписывайтесь и на них тоже, там вас ждет много интересного.Хотите с нами или есть что рассказать про горнолыжки Приморья? Напишите нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14