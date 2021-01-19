Как и обещали, начинаем обзор горнолыжных склонов Приморья с трассы на территории арт-парка «Штыковские пруды». Идеальная локация для того чтобы начинать! Например, начинать осваивать горные лыжи и сноуборд, ведь здесь широкий пологий склон с подъемником, и есть много вариантов чем заняться, если надоест кататься. Ну и для первого дня автопробега «Горнолыжные трассы Приморья» это тоже прекрасное место.Напомним, команда «Комсомольской правды» отправилась в главный зимний автопробег по горнолыжным трассам Приморья. С 18 по 24 января мы посетим семь центров зимнего отдыха и расскажем о каждом: профессиональны инструкторы дадут экспертную оценку, а остальные участники команды расскажут о том, как сделать свое путешествие максимально комфортным.О проекте можно прочитать в стартовой заметке. Автопробег проходит при поддержке титульного партнера сети супермаркетов «РЕМИ». Генеральный партнер автопробега – MOLYGREEN, настоящее японское синтетическое масло.Арт-парк «Штыковские пруды»Находится в шести километрах от поселка Штыково Шкотовского района. От центра Владивостока – 63 километра или примерно час езды, дорога асфальтированная на всем протяжении. Ежедневно с 6 утра и до 9 вечера до Штыково из Владивостока и Находки ходят автобусы. Такси от Штыково до парка стоит 390 рублей, из Владивостока - 1300 рублей, от международного аэропорта Владивостока - 600 рублей.Известен как центр семейного отдыха, на территории которого можно арендовать беседки, посетить с детьми творческие мастерские, зверинец, кафе, летом поиграть в пейнтбол или покататься вейкборде, а зимой – на коньках или тюбингах. Но нас интересует расположенная тут с 2013 года горнолыжная трасса.Вход на территорию парка стоит для взрослых 100 рублей в будни и 200 рублей в выходные, для детей от 7 до 14 лет и пенсионеров - 50 рублей, дети до 6 лет – бесплатно. Парк работает ежедневно с 10:00 до 22:00.Длина трассы 350 метров, ширина – 40 метров, перепад высот – 20 метров.Подъемник системы «беби-лифт» - трос со специальными зацепами. С подъемника можно съехать в любой удобной точке спуска. Если у вас есть проблемы с освоением этого подъемника, то можно попросить инструктора помочь, но специально обученного человека, помогающего подняться на подъемнике, здесь нет. Кстати, подъемник в будние дни бесплатный.Освещение трассы есть, так что кататься можно и в темное время суток, но подъемник работает только до 18:00.Система оснежения тоже имеется в виде одной снежной пушки, так что при необходимости трассе добавляют искусственного снега. Также трассу приводят в порядок ратраком, но, как отмечают посетители, делают это не регулярно.Безопасность лыжников и сноубордистов на трассе обеспечивают оградительные сетки. Шлем для катания обязателен, но как показывает практика, на подъемник можно попасть и без этой части экипировки. На территории арт-парка есть медпункт, где при необходимости окажут первую медицинскую помощь. Если понадобится помощь бригады скорой помощи, то приезда медиков стоит ждать уже через 20 минут - они выезжают из Шкотово.Система ски-пассов и суточных абонементов здесь реализована при помощи специальной карты, которую необходимо отсканировать при входе на подъемник. В выходные и праздничные дни один подъем стоит 20 рублей, если ваш рост меньше 140 см и 40 рублей для тех, чей рост выше. Суточный абонемент стоит 500 и 900 рублей соответственно. По желанию можно покататься с инструктором. Сопровождение экспертом одного человека стоит 1100 рублей в час, двух человек - 2000 рублей в час, а компанию из трех человек инструктор будет сопровождать за 3700 рублей в час. В случае катания с инструктором платить за подъемник не нужно.Прокатное снаряжение здесь также отпускается по доступным ценам: в будние дни для детей до 140 см комплект лыж или сноуборда обойдется в 200 рублей в час и 150 рублей за каждый последующий час, а в выходные - 300 рублей за первый час. Если ваш рост выше 140 см, то в будние прокат стоит 400 рублей за первый час или 500 рублей в выходной. Каждый последующий час проката стоит 200 рублей. В качестве залога принимается паспорт, водительское удостоверение или залоговый жетон, который получают гости, проживающие на территории парка. Оплатить любые услуги можно как за физические деньги, так и по безналичному расчету.Проживание на территории базы, самый дешевый вариант - двухместный номер на сутки за 1800 рублей, третье место оплачивается дополнительно. Есть номера на 4 места за 5000 рублей в сутки, большой домик на 14 мест за 17500 рублей. О номерном фонде лучше заранее уточнить у администрации арт-парка. Свои автомобили можно оставить на охраняемой парковке на территории парка. Подробная информация по телефону: +7 (423) 292-71-11.Мнение экспертаВ качестве эксперта к команде нашего автопробега присоединился Сергей Пряженников, инструктор категории С по горным лыжам:«Новички и дети будут чувствовать себя тут комфортно из-за того, что у трассы совсем небольшой уклон. Склон без наледей, лыжи хорошо врезаются в этот снег. А вот колея на подъемнике местами разбита.В этот автопробег «Спортмаркет на Заре» предоставил нам на тест-драйв лыжи Fischer RC4 CT. Это новая рейсовая модель, близкие к спортивным лыжи, которые дают райдеру уверенность на агрессивных и плавных поворотах. Увы, они не совсем подходят для этого склона, ведь это крутые, легкие и притом жесткие лыжи для рейсовых поворотов, а на таком пологом склоне большую скорость не разовьешь.Зато тем, кто не уверенно себя чувствует на лыжах, здесь понравится. Можно поставить лыжи прямо и промчаться по всей трассе без оттормаживаний. Склон в «Штыковских прудах» хорошо подходит для начинающих лыжников. Другим тут, к сожалению, делать нечего».На сноуборде трассу тестирует Максим Абдразаков, фрирайдер с пятилетним стажем. Его выводы, в принципе, такие же:«Трасса подходит детишкам и тем, кто только начинает кататься на сноуборде. Приезжая в «Штыковские пруды», можно в спокойной атмосфере поучиться. Есть теплушка, где спокойно можно переодеться. Подъемник для меня оказался неудобным, линия подъема разбита, ее не ратрачили как минимум со вчерашнего дня. Уклон минимальный, порой докатываться до конца трудно, не хватает инерции».Время первых!В нашей команде автопробега есть и те, кто только пробует себя в горнолыжном спорте. Максим Абдразаков провел курс молодого бойца нашему фотографу Антону Блохину, который впервые встал на сноуборд. Антон с третьего раза освоил подъемник и начал постигать азы катания.«Начало положено, впереди еще шесть дней упорных тренировок. На мой взгляд, трасса действительно идеальна для новичков. На небольшом склоне можно научиться правильно падать, а ведь именно с этого проходит любое обучение. По крайней мере, меня перво-наперво учили именно этому. Уже освоив технику падения можно приступать к самому катанию».Лыжница Юлиана Виноградова воспользовалась случаем и попробовала освоить сноуборд с инструктором. В итоге все новички в восторге от трассы.Кстати, Сергей Пряженников и Максим Абдразаков тоже побыли в роли новичков, поменявшись оборудованием. Максим впервые в жизни встал на лыжи, а Сергей лишь во второй раз встал на доску.- А ведь, действительно, на лыжах гораздо проще, - подытожил Максим Абдразаков после катания.Чем еще заняться в арт-парке«Штыковские пруды» - это не столько горнолыжный склон, сколько огромная территория для семейного отдыха, где каждый найдет себе занятие по душе. Большая парковая территория, творческие мастерские, вкусная кухня и отзывчивый персонал - главные отличительные особенности арт-парка. Здесь можно весело провести время как летом, так и зимой.Помимо горнолыжного склона, здесь есть тюбинг-парк и каток. Для тех, кто намерен отдохнуть компанией, можно арендовать баню или пожарить шашлыки в теплушке. На пруду зимой в выходные можно прокатиться на банане. В преддверии православного праздника Крещения Господня на территории парка можно окунуться в купель. Зимой в будние и выходные работают творческие мастерские для детей и взрослых. Есть здесь полигоны для пейнтбола и лазертага. Ежедневно работает кафе, как стационарные, так и кофе-точки у проката тюбингов и коньков и у самого склона. В выходные на въезде в парк работает пит-стоп.Другими словами, приезжая в арт-парк «Штыковские пруды» можно замечательно отдохнуть и провести время с пользой. Этот большой и уютный центр идеально подходит для семейного отдыха, где, в том числе, можно научиться кататься на лыжах или сноуборде.Дневник автопробегаМы стартовали утром 18 января от дилерского центра «Тойота» во Владивостоке (ул. Маковского, 224) Toyota Land Cruisaer 200 и Toyola Land Cruiser Prado, предоставленные автомобильным партнером пробега - официальным дилером «Тойота» во Владивостоке компанией «Саммит Моторс Владивосток».Конечно же, спорили, кто первый поведет «двухсотку» - выиграл самый шустрый участник пробега Максим Абдразаков, он первым получил инструктаж от представителя компании и обосновался на водительском сидении внедорожника. За руль «Прадо» сел журналист Алексей Самуськов.- Признаюсь, я поначалу боялся. Все же автомобиль новый, непонятно, насколько резво он будет отзываться на нажатие педалей газа и тормоза. Как этой махиной-то управлять на дороге? Но уже спустя минуту, выезжая на трассу, получаю ответ - точно так же, как и любым другим автомобилем. Несмотря на внушительные размеры, управлять Prado очень просто. Отрегулировать высоту водительского сидения и положение рулевого колеса, зеркала – и все. В следующий раз внедорожник удивил, просигналив мне о том, что моя скорость выше допустимого на данном участке. Оказалась, умная система считывает дорожные знаки и сигналит в случае превышения. Полезная функция, потому что с таким мощным двигателем ты не замечаешь, как разгоняешься, - делится впечатлениями Алексей.До Штыково добрались чуть меньше, чем за час. Дорога почищена. Кое-где есть белые пятна после недавнего снегопада, но в целом трасса безопасна. После поворота с трассы Владивосток – Находка в сторону самих «Штыковских прудов» приходится снижать скорость, здесь дорога почищена не так хорошо. Но внедорожники справились с этим небольшим отрезком без каких-либо проблем.Каким бы ни было наше путешествие, всегда нужно думать о безопасности. Именно поэтому на каждом склоне мы будем кататься в шлемах, а заправлять наши автомобили бензином Пульсар95 от нашего топливного партнера - Роснефти. Собственно, на заправке мы и сделали первую остановку, заправили наши машины и заправились сами горячим кофе, перекусив снеками, купленными в супермаркете «Реми», где всегда есть широкий ассортимент продуктов питания и непродовольственных товаров по доступным ценам.Что дальшеСо «Штыковских прудов» автопробег начался, впереди еще шесть горнолыжек, трассы там будут сложнее, а интереса к ним еще больше. Вы точно узнаете нас по наклейкам на бортах (спасибо рекламной мастерской Room32) и по спортивному инвентарю – лыжам и сноубордам, закрепленным на крышах автомобилей с помощью багажной системы «Terzo». Следить за автопробегом можно на сайте DV.KP.ru и в соцсетях по хэштегу #ГОРНОЛЫЖКИПРИМОРЬЯ.Также своими эмоциями и впечатлениями от катания на горных лыжах и сноубордах в условиях разных трасс участники пробега всю неделю будут делиться в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Слушайте нас каждое утро на следующих частотах: Владивосток 90,4 FM, Уссурийск 99,4 FM, Находка 107,2 FM.