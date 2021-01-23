Два уголовных дела возбудили по итогам протестов во Владивостоке

Протестующих встретил ОМОН. Фото: t.me/yaroshenkonline

Во Владивостоке возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти по итогам несогласованных митингов 23 января. Об этом сообщил представитель регионального Следственного Комитета.

Оба дела возбуждены по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Первый случай произошел возле дома 41 по улице Светланская. Здесь, как утверждают следователи, участник акции схватил рукой за шею и попытался повалить на землю сотрудника ОМОН и нанес ему не менее двух ударов руками в область головы и тела. Подозреваемого уже задержали, им оказался 28-летнии житель Владивостока, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Второй случай произошел возле дома по улице 48 по улице Светланская.

- Неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками в область головы и тела заместителю командира полка ППСП УМВД России по городу Владивостоку и не менее двух ударов руками в область головы и тела старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД России по городу Владивостоку в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции, после чего вырвался из рук задерживавших его сотрудников полиции и скрылся в толпе. В настоящее время организовано проведение комплекса следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление, - сообщили в Следственном комитете.

Расследование продолжается, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По предварительной информации пресс-службы УМВД по Приморскому краю, всего во время акции было задержано 52 участника несогласованного митинга. Из них 8 несовершеннолетних.