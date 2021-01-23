Детский омбудсмен: На митинге во Владивостоке подростков пустили как «живой щит»

Очевидцев смутило большое количество школьников в первых рядах. Фото: t.me/yaroshenkonline

Уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова рассказала, как посетила несогласованную акцию протеста в центре Владивостока днем 23 января. Напомним, несколько сотен людей вышли на площадь, а затем устроили марш по улице Светланской, где произошли стычки с ОМОНом и задержания.

«С первой и до последней минуты сегодняшнего события я находилась в центре происходящего. Я видела все своими глазами. Как в первой фазе митинга его вели люди, способные отвечать за свои поступки в силу возраста и убеждений. И я видела своими глазами, как к моменту появления подразделений ОМОН они вывели перед собой в качестве «живого щита» детей. Подростков. Старшеклассников. Взрослые растворились в толпе, оставив детей впереди.

Я видела своими глазами тех, кто, находясь за спинами детей, брал в руки дорожные конусы и швырял их в цепь ОМОНА, провоцируя бойцов на активные действия. Я слышала команды, которые отдавали детям, регулируя их перемещение по Светланской. Детьми управляли растворившиеся в толпе люди.

Несогласованная акция во Владивостоке 23 января. Фото: предоставлено очевидцами

Я считаю, что сегодня произошло преступление – взрослые втянули детей в противоправную деятельность, убедили их нарушить закон. Это преступление не должно оставаться безнаказанным. Ну а то, что организаторы рассчитывали, готовились и надеялись, что в отношении детей будут применять силу – это вообще за гранью всех написанных законов. Это за гранью человечности», - считает Ольга Романова.

Несогласованная акция во Владивостоке 23 января. Фото: предоставлено очевидцами

Она также обратилась ко всем родителям с предупреждением: «Организаторы подобных акций вашими детьми не дорожат. Они рассчитывают на то, что ваши дети пострадают. Сегодняшний день это доказал».

Несогласованная акция во Владивостоке 23 января. Фото: предоставлено очевидцами

По предварительной информации пресс-службы УМВД по Приморскому краю, во время акции было задержано 52 участника несогласованного митинга. Из них 8 несовершеннолетних.

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