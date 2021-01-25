Шапка-ушанка и крошечный свитер. Рыжий кот Симба из Приморья в образе рыбака разбивает сердца

Про рыжего кота знают уже далеко за пределами региона. Фото: instagram/primfrog77

Коты уже давно объявлены святейшими животными в интернете, поэтому едва ли не любое упоминание о них в сети обречено на успех, лайки и комментарии. А что если обладатель лапок с подушечками будет в мимимишном новогоднем свитере, в шапке-ушанке, а из козырей у него припасена незаконная фотогеничность? Все просто, результат такой комбинации: небывалая популярность и сотни разбитых сердец. Подробнее в материале «КП».

РОЖДЕНИЕ КОТОПСА

Звезда родилась в Приморье. До недавних пор о рыжем Симбе ничего не было известно, но за считанные дни он покорил интернет. Известность ему принесла фотосессия, сделанная во время рыбалки. Ну потому что нельзя не умилиться котом, наряженным в крошечную шапку-ушанку и красный новогодний свитер. Несколько снимков с ним разлетелись по всему интернету и запустили механизм – шанса не влюбиться в этого очаровательного малого просто не было.

Неприличное мурлыканье Симбы только подтверждает то, что происходящее ему в кайф. Фото: instagram/primfrog77

- Мы его взяли меньше двух лет назад. У меня тогда была собака, я не особо хотел еще одного питомца. А тут рыжий кот - курильский бобтейл, с повадками, как у собаки. Не смог устоять. Взяли его еще совсем маленьким. Такой миниатюрный котопес. Характер оказался очень хороший, добрый и ласковый, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Сергей, хозяин кота Симбы. - Мы его очень любим. Все вместе его тискаем, а он терпит, и злость никакую не проявляет. Дети тоже от него не отходят, он слишком няшный. Почти сразу мы стали с ним путешествовать. Любим мы отдыхать на природе и выезжать на разные красивые места. Гуляем как с поводком, так и без него.

Симба слишком умилительный, поэтому пройти мимо него и не затискать - задача не из простых. Фото: instagram/primfrog77

Сергей вспоминает, что по дороге на Тобизина Симба шел прямо за ними, не упуская возможности покарабкаться по деревьям и скалам. Кстати, котопес может легко дать фору даже матерым походникам. Если бы существовала медаль за покорение сопок для котов, у Симбы такая бы точно была.

СНИМОК ПОПУЛЯРНОСТИ И КРОШЕЧНАЯ ШАПКА

Звездный путь Симбы начался еще несколько лет назад, когда Сергей сделал очень трогательный снимок. Там еще совсем маленький рыжий кот умещается на ладони хозяина. Но вот тогда предположить, какой популярности он добьется в будущем, было невозможно. Позже стало ясно, звездой его сделает именно фотогеничность.

Симба обожает рыбалку. Фото: instagram/primfrog77

- Фотографирую я лет с 15. Люблю снимать пейзажи и животных. А Симба вообще попал в масть. История с созданием тех снимков с рыбалки тоже довольно-таки интересная, - говорит Сергей. - В тот день я решил отвезти детей покататься на коньках. На море такая гладь была. Сам с Симбой решил порыбачить. А с такой одеждой было грех его не сфотографировать. Свитер мы заказывали через интернет. Шапку сделали сами. Подумали – раз свитер у него есть, вот бы еще шапку, как у меня. Я нашел дубленку старую в шкафу, в интернете посмотрел инструкцию, как сшить шапку, все сделал и вуаля – готово.

Сергей сделал несколько кадров, и они получились преступно хорошими. Кстати, Симба обожает рыбалку и даже помогает хозяину в этом деле. Когда рыбка клюет, он начинает суетиться и кивать. Сам же досуг, хоть и в суровые морозы, Симбе очень нравится. Чего только стоит его громкое, до неприличия умилительное урчание во время рыбалки на берегу заледеневшего моря. Чистый кайф для ушей.

Суровый взгляд рыжика пусть вам не сбивает с толку, ему нравится зимняя рыбалка. Фото: instagram/primfrog77

ГАРДЕРОБ СИМБЫ

У Симбы есть настоящий гардероб. А теперь с такой известностью ему придется пополнить образы в кошачьем шкафчике. Надо же фанатов удивлять классными луками, а фанатов у Симбы уже море. Все они пишут в инстаграме любовные послания, говоря о том, что котопес разбил их сердца.

То чувство, когда фотогеничность кота зашкаливает. Фото: instagram/primfrog77

- Пишут в основном девушки. Я говорю ему: «Симба, я тебе завидую». Думаю, если бы он умел читать, ему бы понравилось. Иногда, шутя, мы ему вслух читаем сообщения из директ, - признается Сергей. – Я и дальше намерен его фотографировать. С фотоаппаратом я не расстаюсь, поэтому самые удачные моменты успею зафиксировать. Очень приятно, что сейчас заходят на мою страницу, говорят, что пришли сюда, потому что влюбились в Симбу и заметили, что тут и без фотографий с ним у меня есть на что посмотреть. Для меня, как для фотографа, хоть и любителя, это важно.

Карабкаться по скалам и деревьям - его конек. Фото: instagram/primfrog77

Симба уже объездил едва ли не все достопримечательности Владивостока. Фото: instagram/primfrog77

Тем временем, в интернете полно од любви, адресованных Симбе. Фотографии с ним на фоне красивейших мест Приморье пришлись по душе тысячам пользователей сети. Кажется, в регионе появился еще один разбиватель сердец с лапками, который может составить конкуренцию толстому Виктору.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бро - толстый, но бро - не багаж: лишние килограммы кота Вити из Владивостока сделали его звездой мемов

Несмотря на то, что котика обидела авиакомпания, почти вся страна готова поддержать пухляша (подробности...)