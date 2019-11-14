Бро - толстый, но бро - не багаж: лишние килограммы кота Вити из Владивостока сделали его звездой мемов

Кота может обидеть каждый, а толстого кота – так подавно. Так авиакомпания сначала отказалась пропускать на борт самолета пухлого Витю из Владивостока, потому что он поднабрал 2 лишних килограмма, а потом лишила его хозяина Михаила накопленных за 14 лет бонусных миль. А их, на миноточку, 370 тысяч.

Несмотря на то, что друг Вити никаких претензий к авиакомпании не имеет, пользователи сети уверенны - ему нужно идти в прокуратуру и добиваться возвращения миль.

- Претензий у меня никаких нет. Просто мне бы хотелось, чтобы авиакомпания в будущем разработала какую-то программу с индивидуальным подходом к клиентам, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Михаил Галин, хозяин пухлого кота. - Ведь в этом случае, я правда, не мог отправить кота в багаж, потому что был уверен, что он не переживет этот перелет.

Пользователи сети встали на защиту очаровательного пухляша.Фото: Социальные сети

Тем временем в сети тема толстого кота Вити набирает все новые и новые обороты. Подавляющее большинство решило поддержать домашнее животное и запустило флешмоб с хештегами: #БроНеБагаж, #ВикторЛетай, #ЯМыТолстыйКот и #ЯМыКотВиктор. Такая идея молниеносно распространилась в интернете, и к акции уже присоединились сотни людей. Вот так, за несколько дней пухлый и очаровательный Витя стал героем мемов.

Тут и стало ясно, в каких компаниях работают креативные рекламщики.Фото: Социальные сети

Активно сработали в этом случае пиарщики других организаций, которые не обошли стороной историю с котом. Многие из них решили предложить скидки своим потенциальным покупателям недвижимости, уроков танцев и других услуг за фотографию с пушистым любимцем.

Бро - не багаж может стать самым популярным хэштегом этого месяца.Фото: Социальные сети

Дальше всех пошла иностранная авиакомпания с лозунгом: «Рады абсолютно всем котам с 1926 года». Вот уж, действительно, кто знает, как хайпануть на толстых котиках.

О пухлом Вите уже знают зарубежные СМИ.Фото: Социальные сети

КСТАТИ

18 ноября Михаил Галин и звезда интернет-мемов Виктор будут в эфире радио «Комсомольская правда». Там они расскажут и «промурлычат» о том, как столкнулись с проблемой из-за веса и о том, как их поддержала общественность. Владивосток - 90.4 FM, Находка – 107,2 FM, Уссурийск – 99,4 FM.

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