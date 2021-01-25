Тигрицу, в декабре отловленную в Приморье за охоту на деревенских собак, выпустили на волю

Тигрицу обездвижили, чтобы поместить в транспортировочную клетку. Фото: сайт Центра "Амурский тигр"

Тигрицу, отловленную в декабре прошлого года в Дальнереченском районе Приморья, выпустили недалеко от одной из федеральных особо охраняемых природных территорий. Именно эта взрослая двухлетняя хищница держала в напряжении жителей нескольких сел края, охотясь на сельских собак.

Как сообщает пресс-служба Центра «Амурский тигр», после изъятия тигрицы из природы в центре реабилитации животных в селе Алексеевка специалисты несколько недель наблюдали за ней, оценивая способность избегать людей и самостоятельно охотиться на крупных копытных.

— Ожидая результаты тестов и анализов, были рассмотрены ранее подобранные места для возвращения тигров в дикую природу и, исходя из текущей ситуации, остановились на самом оптимальном. <...> Теперь с наибольшей степенью вероятности можно утверждать, что причиной появления молодой тигрицы в селах стали несанкционированные свалки отходов в лесных массивах вокруг населенных пунктов. На свалках обитали стаи беспризорных собак, которые и привлекли хищницу, а после «привели» ее в населенный пункт, — рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Анализы показали, что тигрица ничем не больна и травм у нее нет. Восемь охот на оленя и кабана, которые ей устраивали в центре, завершились успешно. Также она показала, что сторонится людей и обходит следы хозяйственной деятельности. Результаты тестов и характеристику предполагаемого места выпуска направили в Росприроднадзор, который одобрил возвращение тигрицы в дикую природу.

Визиты именно этой хищницы держали в напряжении жителей нескольких сел Приморья. Фото: сайт Центра "Амурский тигр"

Место выпуска тигрицы значительно удалено от населенных пунктов и обладает высокой численностью копытных животных: изюбря, кабана, косули. К тому же там не так много тигров, чтобы конкурировать с ними за место для обитания.

Выпускали зверя специалисты охотнадзора Приморского края, Центра «Амурский тигр» и МРОО «Центр «Тигр». Животное сначала в вольере обездвижили выстрелом из инъектора. После еще одного ветеринарного осмотра надели на него спутниковый ошейник и поместили в транспортировочную клетку. На следующий день тигрицу доставили к месту выпуска. После того как открылась створка транспортировочной клетки, хищница скрылась в тайге.

Далее за подопечной будут наблюдать при помощи GPS-ошейника. Центр «Амурский тигр» намерен на регулярной основе публиковать материалы о процессе адаптации тигрицы в дикой природе. А еще ей планируют в ближайшее время дать имя. Как его будут выбирать, сообщат дополнительно.

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