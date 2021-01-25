Подозреваемый в нападении на росгвардейца житель Владивостока арестован

Подозреваемому в нападении на росгвардейца жителю Владивостока избирают меру пресечения

Во Владивостоке арестовали одного из подозреваемых в нападении на росгвардейца. Суд избрал ему меру пресечения сроком на 2 месяца, сообщает СУ СК России по Приморскому краю.

Уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) в отношении подозреваемого возбудили еще в субботу, 23 января после несогласованных митингов.

По версии следствия, в тот день подозреваемый схватил за шею сотрудника ОМОН и попытался повалить его на землю, дважды ударив его по голове и телу. Доводы следователей оказались достаточными, чтобы суд принял решение об аресте.

Напомним, инцидент произошел возле дома 41 по улице Светланская. Подозреваемым оказался 28-летний житель Владивостока. Всего же по итогам несогласованных митингов во Владивостоке возбуждено три уголовных дела: два за применение насилия в отношении представителя власти и одно за перекрытие дорог.