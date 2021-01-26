Старикам тут не место: дом-призрак, в котором пытались выжить 7 пенсионеров в Дальнегорске, начали расселять

Жильцов начали переселять в нормальные дома. Фото: instagram/atypical_dalnegorsk

История с домом-призраком, в котором вынуждены были выживать семь стариков, вышла далеко за пределы Приморского края. Резонанс после публикации видеоролика блогера Дмитрия Ковзан был небывалый. Чего только стоят разговоры дальнегорских пенсионеров о том, что соседствовать им порой приходится с бомжами, домашняя и верхняя одежда для них - одно и то же, а коридоры их так называемого дома больше похожи на мусорные склады. Поверить в то, что это жилой дом, крайне сложно.

После того, как о доме-призраке узнали тысячи человек, СК инициировал проверку по статье «Халатность». Пользователи сети были в шоке от того, что эти 7 стариков исправно платили за все коммунальные «блага», только вот из-за того, что большой дом не был заселен даже наполовину, здание не прогревалось. А теперь представьте, что было в квартирах, когда на улице почти -40.

И вот стало известно о том, что ситуация все же разрешилась в пользу жильцов. Даже обивания порогов, чтобы власти признали жилье аварийным, не помогало так, как видеорепортаж блогера и резонанс.

- Трое из жильцов дома на Русской уже получили однокомнатные квартиры в разных районах города. Выбирали жилплощадь сами пенсионеры. Еще четверо переедут до конца этой недели, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе администрации Дальнегорского городского округа. – В том доме у них у всех были однокомнатные квартиры, поэтому они получили такую же жилплощадь. Сейчас дом законсервирован.

Что станет с домом-призраком – пока неизвестно. Скорее всего, он пойдет под снос. Волонтеры и активисты, которые занимались расселением пенсионеров, выдохнули, ведь удалось сделать, казалось бы, невозможное. Старикам не место в доме-призраке.

А пока следователи продолжают проводить проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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