Ледяной апокалипсис 2:0. Дороги во Владивостоке превратились в каток, движение парализовано

Транспортный коллапс во Владивостоке. Фото: принтскрин видео t.me/dvved

Худшие опасения синоптиков по поводу прохождения циклона в Приморье подтвердились. На край обрушился сначала обрушился мокрый снег при плюсовой температуре, а после похолодало. Несмотря на обработку химреагентами, которая велась около суток, из-за перепада температур дороги все же заледенели. Даже основные трассы сейчас напоминают каток. Движение в городе парализовано практически повсеместно.

Улица Нейбута обездвижена. Фото: Фото: Instagram/dpskontrol125rus

На данный момент сервис «Яндекс. Пробки» оценивает загруженность дорог приморской столицы в твердые 10 баллов. Карта города «краснеет» во всех направлениях.

Транспортный коллапс во Владивостоке Фото: Яндекс.Пробки

Проблемы с трафиком в городе, щедро наделенном крутыми спусками и подъемами, начались еще накануне вечером, стоило чуть-чуть подморозить. При этом транспортный коллапс случился не только на межквартальных дорогах, но и на основных магистралях. Подъем от площади по Океанскому проспекту превратился в полосу препятствий. Авто всех классов попросту разворачивало на дороге, напоминающей стекло. По сообщениям очевидцев, выехать застрявшим автомобилистом помогали несколько добровольцев. Ребята толкали буксующие машины, за что и обрели народную благодарность.

Горожане благодарят помощников через интернет. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Утром, когда жители города массово выехали на дороги, ситуация лишь усугубилась. Проехать без проблем хотя бы одну крутую улицу во Владивостоке сейчас невозможно. Буксующие авто, километровые заторы и десятки ДТП на льду – словом, лучше передвигаться пешком. Хотя и это небезопасно тротуары тоже во льду. Но дождаться общественный транспорт сейчас крайне сложно, автобусы серьезно отстают от графика из-за заторов на дорогах. На остановках скопились замерзшие пассажиры.

Пробка на фуникулер растянулась от Шилкинской Фото: Милана СОКОЛ