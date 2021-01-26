Снегопад во Владивостоке 26 января 2020 онлайн-трансляция: пробки, аварии, прогноз удара стихии

Во Владивостоке начался снег Фото: Милана СОКОЛ

Во вторник Приморье оказалось под влиянием циклона, смещающегося над Китаем, основная часть которого базируется над соседней Амурской областью. По прогнозам синоптиков, во Владивостоке 26 января 2020 ожидается снегопад. При этом непогода будет сопровождаться потеплением, а это значит, что помимо снега возможен небольшой дождь. Не исключено, что край ждет повторение ледяного апокалипсиса, разыгравшегося в ноябре.

Обновление 12:10

Уже произошло несколько аварий. Так, по сообщениям очевидцев, в районе Дальпресса ДТП спровоцировал рейсовый автобус. Он врезался в седан, который по инерции догнал джип.

Возле дома №6 на улице Карбышева на скользкой дороге микрогрузовик снесло на Toyota Probox.

Авария на Карбышева. Фото: Insyagram/dps.control

Обновление 11:20

По сообщениям очевидцев, на мосту к острову Русский сильные порывы ветра. Автолюбители предупреждают друг друга о жесткой парусности и необходимости соблюдать скоростной режим.

Перекрытие дорог

Как сообщили «КП» в пресс-службе администрации Владивостока, в 11:00 будет ограничено движение по улице Капитана Шефнера. Самый крутой спуск города – с проспекта красоты на Авангард перекроют из-за непогоды.

Движение по объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл по сообщению ГИБДД, пока открыто. На дорогах города высталены дополнительные наряды ДПС.

Службы наготове

На базе муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» развернут оперативный штаб по борьбе с последствиями снегопада. По сообщению специалистов, с 04:00 на дороги Владивостока вышла спецтехника. Основные участки трасс предварительно обработали жидким реагентом. Коммунальщики израсходовали 154 тонны противогололедного средства. Сейчас машины дополнительно заправились и готовы к повторной обработке сложных участков.

В связи с циклоном местных жителей просят по возможности не покидать пределы населенных пунктов и отказаться от поездок на личном автотранспорте.

В случае внештатной ситуации следует сообщать об этом по телефонам: 101 или 112. О коммунальных авариях можно сообщить в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру: 2222-333.

На дорогах города работает спецтехника Фото: Милана СОКОЛ

Прогноз

26 января погоду в Приморье определяют фронтальные разделы циклона. Именно на вторник придется пик непогоды. Синоптики портала «Примпогода» отмечают, что осадки накроют практически всю территорию Приморья. Снег с дождем или мокрый снег будут местами сильные. В отдельных районах ожидается гололедица. Во Владивостоке уже начался снег, который может переходить в дождь из-за повышения температур. В городе будет дуть юго-восточный сильный ветер. Ожидается от 0 до +2°C.

По данным Приморского УГМС, ночью 27 января в Приморском крае сохранятся сильные осадки в виде снега. На побережье местами будет метель, а порывы ветра достигнут 22 метра в секунду. Утром в среду осадки ослабеют. По прогнозам синоптиков, уже ближе к обеду проянится. Однако расслабляться не стоит, к концу недели над Японским морем зародится циклон, который вызовет очередной снег в Приморском крае и Владивостоке.

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