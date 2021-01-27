Автомесиво, дорога перекрыта. Во Владивостоке троллейбус устроил массовое ДТП

Серьезное ДТП с троллейбусом во Владивостоке
Фото: Милана СОКОЛ
Снегопад, обрушившийся на Владивосток 26 января, после морозной ночи стал причиной повсеместного обледенения. Дороги краевой столицы превратились в каток. С самого утра город сковали 10-балльные пробки. Заложниками ситуации оказались, как пешеходы, так и водители. На скользкой трассе сносит даже общественный транспорт. В Советском районе случилось массовое ДТП с участием троллейбуса.
Водитель троллейбуса не справился с управлением на улице Русская
Фото: Милана СОКОЛ
Серьезная авария случилась на улице Русская, в районе поворота на 1000-коечную больницу. Как уверяют свидетели, троллейбус потерял управление на скользкой дороге и его попросту понесло на авто. Неконтролируемый спуск закончился столкновение минимум с 4 авто.
общественный транспорт начал сносить всех на своем пути
Фото: Милана СОКОЛ
На данный момент на месте ЧП работают сотрудник экстренных служб. Подъехала карета скорой помощи. Информация о пострадавших выясняется.
Авария парализовала движение
Фото: Милана СОКОЛ
Разбитые транспортные средства заняли большую часть дороги. Движение на аварийном участке парализовано. Автолюбителям стоит продумать пути объезда, хотя трафик во всем городе из-за скользких дорог сегодня крайне плотный.
Машины раскидало по проезжей части
Фото: Милана СОКОЛ
Троллейбус тоже серьезно пострадал
Фото: Милана СОКОЛ