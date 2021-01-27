Автомесиво, дорога перекрыта. Во Владивостоке троллейбус устроил массовое ДТП

Серьезное ДТП с троллейбусом во Владивостоке Фото: Милана СОКОЛ

Снегопад, обрушившийся на Владивосток 26 января, после морозной ночи стал причиной повсеместного обледенения. Дороги краевой столицы превратились в каток. С самого утра город сковали 10-балльные пробки. Заложниками ситуации оказались, как пешеходы, так и водители. На скользкой трассе сносит даже общественный транспорт. В Советском районе случилось массовое ДТП с участием троллейбуса.

Водитель троллейбуса не справился с управлением на улице Русская Фото: Милана СОКОЛ

Серьезная авария случилась на улице Русская, в районе поворота на 1000-коечную больницу. Как уверяют свидетели, троллейбус потерял управление на скользкой дороге и его попросту понесло на авто. Неконтролируемый спуск закончился столкновение минимум с 4 авто.

общественный транспорт начал сносить всех на своем пути Фото: Милана СОКОЛ

На данный момент на месте ЧП работают сотрудник экстренных служб. Подъехала карета скорой помощи. Информация о пострадавших выясняется.

Авария парализовала движение Фото: Милана СОКОЛ

Разбитые транспортные средства заняли большую часть дороги. Движение на аварийном участке парализовано. Автолюбителям стоит продумать пути объезда, хотя трафик во всем городе из-за скользких дорог сегодня крайне плотный.

Машины раскидало по проезжей части Фото: Милана СОКОЛ