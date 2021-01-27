Где сделать прививку от коронавируса во Владивостоке: все пункты вакцинации

Где сделать прививку от коронавируса во Владивостоке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Где сделать прививку от коронавируса во Владивостоке и Приморье – один из самых актуальных вопросов, который волнует горожан в январе 2021. На сегодняшний день в Приморье работает 18 пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Записаться на получение бесплатной прививки можно тремя способами: через прием врача в поликлинике, через региональный контактный центр министерства здравоохранения Приморского края по телефону 8(423)260-50-98, а также через портал Госуслуг.

Важно знать, что вакцинация в Приморье проводится абсолютно бесплатно и для нее вам не нужна справка о наличии антител. При себе нужно иметь паспорт и полис СНИЛС. Многие еще не знают, что вакцина вводится двукратно в промежутке не менее 21 дня. И конечно, нужно быть готовым к тому, что очередь на получение бесплатной прививки меряется не днями, а неделями, например, в феврале пройти вакцинацию во Владивостоке уже не получится. Даже если вам больше 55 лет.

Рассказываем, где можно получить бесплатную прививку от коронавируса в Приморье.