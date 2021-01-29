Списочником меньше. В новом созыве приморского парламента ставку сделают на личность и харизму

В Приморье началась "парламентская реформа" Фото: Сергей БАЛАНОВ

Принцип формирования Законодательного собрания седьмого созыва будет изменен. Сейчас кресла в парламенте распределяют в равной пропорции: половина – тем, кто прошел по партийным спискам, половина тем, кто избирался как одномандатник. С 2021 года соотношение будет 30 к 10 в пользу тех, кто рискнул и самостоятельно прошел весь трудный путь кандидата.

Мандатом больше

Это означает, в первую очередь, что число и границы округов, на которые разделено Приморье, поменяют. Практика изменения границ округов не редка – практически перед каждыми выборами идет их переформатирование.

Последняя актуализация схемы была в 2016 году – границы серьезно подвинули, меняя привычное закрепление городов и районов. Тогда округа менялись под задачи, которые ставил действовавший на тот момент губернатор Владимир Миклушевский. Задача корректировок состояла, вероятно, в том, чтобы снизить активность в тех районах, где могла бы высокой протестная активность населения. К таким неспокойным территориям традиционно относился Владивосток или же север края, который по сложившейся риторике именовали «красным поясом».

Именно тогда было приято решение объединить Фрунзенский район Владивостока с Хасанским районов. Принцип такой «сборки» был объяснен просто: если смотреть географически, то территории расположены по соседству, через залив.

«Действующая схема нарезки одномандатных округов принималась в условиях неуправляемости избирательных комиссий и роста оппозиционных настроений. Для команды Владимира Миклушевского перенарезка округов стала одной из немногих возможностей поменять расстановку сил в выгодном для себя ключе. Сейчас властям нужны не искусственные округа, а реально работающие депутаты, нужно приблизить народных избранников к тем, кто их избрал. Разукрупнение территорий позволит депутатам не тратить время на разъезды по зачастую отдалённым друг от друга муниципалитетам, входящим в один округ, а сосредоточиться на работе на одной понятной территории», — говорит политический обозреватель Ольга Ильченко.

Сейчас пока формально не ясно, как перекроят привычные округа. Но главное, что меняется – это соотношение внутри самого парламента. Предпочтения будут отданы одномандатникам. То есть тем, кто от и до проходит путь кандидата – от выдвижения и подготовки документов до получения мандата. Таких лично отвечающих за свой округ парламентариев будет ровно 30. А вот оставшиеся 10 мест оставят за теми, кто будет избираться по партийным спискам.

Города надо брать обаянием

Новый принцип формирования парламента большинством голосов утвердили депутаты Законодательного собрания на заседании 27 января. Авторами корректировки Устава Приморского края выступили 17 депутатов. По их словам, главная задача изменений – повысить роль личности. То есть, привести в новый созыв парламента ярких и харизматичных политиков, готовых лично отвечать за свои обещания избирателям.

«Сегодня мы видим, что реализуется установка, которую дал губернатор — сделать власть ближе к народу. Благодаря перенарезке количество округов увеличится, а значит — число избирателей на округе уменьшится. А значит, избирателям будет проще взаимодействовать со своим депутатам, требовать от него принятия мер для улучшения жизни на территории», — считает политолог Андрей Кудисов.

Для того чтобы стать депутатом, одномандатнику придется лично проводить агитацию: ездить по всему округу, общаться с людьми и убеждать каждого жителя, что именно он достоин быть избранным.

«Каждый раз я избирался по одномандатному округу. И я всегда стоял и стою за одномандатную систему. В идеале необходимо, чтобы все депутаты были одномандатниками. Ведь именно одномандатники лучше всего защищают интересы избирателей. Они подчиняются не политической силе, они подчиняются жителям своего округа», — говорит председатель комитета по депутатской этике, законности и организации работы Законодательного собрания Дмитрий Новиков.

Коллегу поддерживает и депутат Игорь Чемерис, который абсолютно уверен в том, что одномандатников должно быть и еще больше. Так как именно они отличаются больше ответственностью и дисциплинированность.

«В этой связи я бы вообще говорил о том, что все округа надо сделать одномандатными. Потому что ответственность одномандатника и знание избирателей персонально своего депутата — это повышает взаимное уважение друг к другу и ответственность. В 30 одномандатных округах на равных условиях могут участвовать представители всех партий и самовыдвиженцы», - говорит Игорь Чемерис.

Ближе к людям

Еще одна – крайне важная причина для изменения границ – то, что текущие округа слишком большие. Например, в существующий 12-ый округ входит полностью Михайловский район, кусочек Шкотовского, часть Уссурийска и Артем. Что очевидно, охватить такой огромный участок полностью практически нереально. Или же избирательный округ №14, который включает в себя Арсеньев, Яковлевский район, кусочек Чугуевского и Кавалеровского.

«Я, как депутат-одномандатник, могу сказать, что избиратели депутата-одномандатникам воспринимают ближе, потому что он может ставить конкретные вопросы в правительстве и добиваться их решения. Пока что у нас 20 округов, они достаточно большие. Например, мой округ включает Чугуевку, Кавалерово, Терней — это сколько надо колесить, чтобы охватить все территории. С принятием изменений вырастет эффективность депутатов, они смогут отвечать на запрос населения. Главная цель данной инициативы — сделать так, чтобы депутат стал ближе к народу», — говорит Сергей Слепченко.

По мнению спикера краевого парламента Александра Ролика, введение новой системы позволит избирателям выбрать тех депутатов, в которых они будут уверены.

«Они будут выбирать не только политическую партию, которая отвечает их интересам, но прежде всего человека, которому доверят представлять в краевом парламенте их интересы. Это также повысит ответственность депутата перед избирателями. С другой стороны и политические партии должны будут более требовательно подходить к подбору кандидатов, которых будут выдвигать в одномандатных округах. Безусловно, это усилит политическую конкуренцию и существенно оживит политическую жизнь края. Уверен, что все это будет к лучшему!» - подчеркивает председатель Законодательного собрания.

Оппозиция против?

Новый вариант одинаково сложен для всех политических партий. И при определенной целеустремленности, оппозиция сможет использоваться изменения себе в плюс, убедив людей в том, что голосовать нужно именно за них. И донеся до избирателей свои тезисы.

«При грамотном выстраивании работы конечным бенефициаром такого решения может стать и оппозиция, которой станет проще и дешевле вести кампанию в новообразованных округах. С другой стороны, как правило, под новеллы законодательства более гибко подстраиваются именно штабы «Единой России», что зачастую дает им фору. Это продемонстрировала и ситуация с трехдневным голосованием, когда штабы кандидатов-единороссов вели мобилизационную кампанию своих сторонников в течение трех дней, а оппозиция по старинке сосредоточилась на одном дне», — отмечает политолог Сергей Гребенюк.

Напомним, что выборы в седьмой созыв Законодательного собрания состоятся уже в сентябре 2021 года, одновременно с выборами депутатов Госдумы. Дата Единого дня голосования еще не назначена.

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