Дело о знаменитой бетонной плите, уничтожившей Nissan X-Trail во Владивостоке, направлено в суд

Автомобиль Nissan X-Trail был уничтожен упавшей с крыши бетонной плитой. Фото: аккаунт Instagram владельца машины

Во Владивостоке прокуратура Ленинского района города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора управляющей компании, обслуживающей дом, с крыши которого в ноябре прошлого года рухнула на автомобиль бетонная плита.

О происшествии, получившем широкий резонанс «КП-Владивосток» писала ранее. Коротко напомним, инцидент случился в день, когда в столице Приморья прошел ледяной дождь. Огромное множество проводов различного назначения под тяжестью образовавшегося на них льда были оборваны, а наиболее прочные, провисая, выворачивали из земли фонарные столбы и даже опрокидывали опоры ЛЭП.

У дома № 34 по улице Нейбута владелец только что купленного кроссовера Nissan X-Trail чудом избежал смерти, когда на его автомобиль с крыши девятиэтажного здания рухнула бетонная плита. Мужчина успел отпрыгнуть в сторону буквально за мгновение до того, как страшной силы удар превратил новенькую машину в груду металла.

Видео, снятое камерой наблюдения на доме и запечатлевшее момент падения плиты, моментально разлетелось по всему миру благодаря социальным сетям и приобрело необычайную популярность. Рок-группа «Ногу свело!» даже вставила знаменитые кадры в свой предновогодний клип «Пора прощаться, 2020».

Прокуратура признала директора управляющей компании виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По версии следствия, причиной падения плиты, закрывавшей на крыше вентиляционную шахту, стало то, что к ней были прикреплены кабельные линии Интернет-провайдеров. Из-за обледенения проводов и сильного ветра боковые стены шахты сложились, а плита сместилась и упала на автомобиль.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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