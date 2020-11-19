Момент обрушения бетонной плиты на авто во Владивостоке попал на видео

Бетонная плита придавила припаркованную машину Фото: принтскрин видео.

ЧП, которое произошло сегодня на Нейбута 34, запечатлела камера наблюдения, установленная на доме. Бетонная стена, сорвавшаяся с крыши, уничтожила припаркованный во дворе автомобиль и едва не погребла под собой автолюбителя.

Напомним, тяжелая конструкция рухнула на Nissan X-Trail, мирно припаркованный у подъезда. Владелец машины, который убирал снег со своего железного коня, успел среагировать на шум и отскочил буквально за несколько секунд до обрушения. 19 ноября теперь для мужчины станет вторым Днем рождения.

Лишь благодаря хорошей реакции автолюбитель не пострадал. А вот его машина уже не подлежит восстановлению. Теперь владельцу предстоят разборки с ответственными инстанциями. Жители дома предполагают, что плита могла обрушиться из-за наледи.

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