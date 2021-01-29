Во время пурги во Владивостоке скончался человек

28 января во Владивостоке на снегу был найден 66-летний мужчина, который скончался позже в больнице Фото: Сергей БАЛАНОВ

Представители пресс-службы правительства Приморского края подтвердили случай смерти жителя Владивостока во время метели 28 января.

Обессиленного мужчину 1954 года рождения нашел лежащим на снегу неравнодушный горожанин, поднял его и довез на машине до Краевой клинической инфекционной больницы, расположенной на улице Крыгина. Там позднее пенсионер скончался.

Причина смерти пожилого человека пока неизвестна и будет установлена в ходе назначенной судебно-медицинской экспертизы, сообщили представители больницы.

Напомним, в ноябре прошлого года, когда во Владивостоке разыгралась непогода с ледяным дождем, случайными прохожими возле Покровского храма было обнаружено заледеневшее тело мужчины. Один из служителей храма опознал в погибшем местного 60-летнего бездомного.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14