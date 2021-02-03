«У меня мурашки и слезы»: трогательный танец молодоженов из Приморья покорил сердца

Она - в платье, он - в пиджаке, и оба на сноубордах. Фото: принтскрин видео.

«Невероятные ребята! Видео красивейшее! Кто они?»

«Шедевральное видео»

«Мурашки и слезы. Невероятно, получила огромное удовольствие от просмотра»

И таких комментариев сотни. Все это реакция пользователей сети на видео, на котором парень в пиджаке, а девушка в свадебном платье катаются на сноуборде на одном из горнолыжных курортов Приморья. Да как катаются. Танцуют.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ МОЛОДОЖЕНЫ

Немое кино про любовь во время зимы снял с дрона видеограф Александр. Решение сопроводить видео песней: «..сегодня в белом танце кружимся..» было 100-процентным попаданием. Приморцы были в восторге от такой ностальгии. Автор же обратился к своей аудитории за помощью, чтобы найти влюбленных.

- Максимальный репост! Нужно найти эту пару! Просто стечение обстоятельств увидел, познакомился, пошел снимать. Крутая парочка. Раскрутим видос - найдем влюбленных. Пусть увидят себя, – написал Александр Селиванов.

Так пара, сама того не зная, стала популярной. Тысячи просмотров, лайки, комментарии. Но имена «танцоров» известны не были. И вот, несколько часов томительного ожидания, и влюбленные нашлись. Ну что ж, пора знакомиться с молодоженами.

АХ, ЭТА СВАДЬБА

Михаил и Ксения (теперь оба Морозовы). Сейчас они в свадебном путешествии на Сахалине. Молодожены с удовольствием рассказали «Комсомолке» о том, как прошла их свадьба и кому принадлежит идея зимнего танца.

- Свадьба у нас была 29 января. Решили в этот день отпраздновать только с семьей, и после загса мы поехали отмечать в ресторан. А уже на следующий день отправились на горнолыжку. Я подумала, будет здорово, если мы встанем на доски в свадебных костюмах и в таких нарядах покатаемся, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Ксения Морозова. – Миша поддержал идею. Заранее мы купили два платье. Одно понравилось мне, второе - ему. Одно из них мы и использовали для съемок этого видео. Его даже пришлось подрезать под ботинки для сноуборда.

Кстати, на доску Ксению в первый раз поставил Михаил 2 года назад. Поэтому танец на сноуборде на свадьбе – символичное мероприятие.

- Она заставила меня надеть пиджак, - шутих Михаил Морозов. – Хорошо, что хоть пиджак был шерстяным, а под ним было термобелье. Платье продувало, поэтому Ксюша периодически надевала на себя куртку. А в целом нам повезло с погодой, было не очень холодно. Вообще на сноуборде я катаюсь уже 15 лет, Ксюша – 2 года, но она очень быстро все схватывает и выполняет все поставленные задания. Даже наши друзья, которые катаются столько же, сколько и я, удивляются, какой у нее прогресс. Теперь каждый выходные: «Миша, а мы поедем кататься?».

Познакомились Михаил и Ксения на конкурсе «Мисс и Мистер студенчество Приморского края». Оба признаются, что сначала даже не понравились друг другу, поэтому и подумать не могли, что через 2 года они скажут в загсе: «согласен/согласна». Но перед амурными стрелами никто не еще не смог устоять, вот ребята и влюбились. В итоге они повстречались 2 года, а потом решили пожениться.

ВИДЕО САМО НАС НАЙДЕТ

Михаил отмечает, что спорт в его жизни был почти всегда. Бассейн, борьба, чирлидинг. Сейчас он работает управляющим в известной владивостокской кальянной. Ксения увлекалась многим и разным, начиная с рисования, заканчивая тату и шахматами. Теперь, конечно, их всецело поглотил сноуборд. Кстати, на горнолыжку молодожены взяли своего видеографа, но его работа еще не готова. А с Александром они познакомились на базе. Он сам предложил поснимать их. Они были очень даже за.

- Но мы очень быстро уехали и даже не обменялись с ним контактами, чтобы потом как-то забрать видео. Мы еще тогда подумали, оно к нам само придет. Вот и пришло, - говорят молодожены.

Сейчас новобрачные на Сахалине. Оба совсем не против по приезду поучаствовать в подобных съемках еще раз. Нарядно-костюмированные съезды с горы на сноуборде – почему бы и нет. Главное вместе.

Редакция «КП-Владивосток» еще раз поздравляет молодоженов с началом новой совместной жизни.

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