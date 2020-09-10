«Как же красиво»: романтический танец парящей над морем пары покорил десятки сердец в Приморье

Трогательное видео уже набрало больше тысячи просмотров. Фото: Предоставлено героем публикации

Медленная музыка, солнце, которое вот-вот готово закатиться за горизонт, подарив зевакам нежно розовую глазурь, и плывущие по небу чайки. Разве не романтично? Любители такой кинематографической атмосферы точно оценят. Нет, речь пойдет не о любовной драме, а о вполне реальных событиях.

Не так давно в сети появилось видео, на котором можно увидеть один из самых необычных танцев, что есть в природе. Пара – которая стала главными героями «фильма», парила над морем на флайборде. Кто кого пригласил на танец – сперва не было известно. Но картина, за которой наблюдали отдыхающие на пляже в Андреевке, была просто невероятной. Мужчина кружил даму в танце так, словно делал это всю жизнь именно таким образом. Опираясь ногами не на паркет, а на струю воды, которая подняла их на несколько метров над уровнем моря. Это уже явно выходило за рамки обычной хореографии.

После того, как трогательное видео появилось в интернете, пользователи сети были в восторге и даже не пытались скрыть своих эмоций в комментариях.

«Как же красиво»

«Нет слов»

«Очень романтично»

«Обалдеть»

«Комсомолка» решила связаться с героиней трогательного видео, чтобы разузнать историю съемок такого «кина».

- Всю жизнь рядом с морем, поэтому перепробовала все развлечения, связанные с водой: серфы, сапы – все это у меня было с детства. Сейчас у нас уже есть и своя яхта. Занимаюсь своим автомагазином уже почти 20 лет. Познакомились мы с ребятами, которые показали мне флайборд, лет шесть назад. С тех пор меня пытаются уговорить встать на него, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Ольга Уварова, жительница Приморья, а по совместительству и главная героиня видео. – И вот только в этом сезоне я решилась на это. Эмоции, конечно, колоссальные. Мы так и задумывали, чтобы картинка была такая романтическая и проникновенная.

К удивлению многих, мужчина на видео, который так уверено кружит Ольгу в танце – не ее супруг, а просто друг. Гражданский муж как раз наблюдал за хореографией со стороны. Теперь и он задумывается заняться флайбордом, чтобы в следующий раз парить над морем вдвоем с любимой.

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