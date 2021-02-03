В ожидании бензина: во Владивостоке автомобилисты выстраиваются в огромные очереди на заправках

Пока на заправках сети ННК нет бензина, автомобилисты Владивостока выстраиваются в очереди на АЗс других компаний Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сегодня, 3 февраля, во Владивостоке до сих пор не появился бензин на заправках сети ННК. Из-за этого автомобилисты штрумуют другие АЗС, выстраиваясь в огромные очереди.

Из-за дефицита бензина автомобилисты Владивостока штурмуют остальные заправки, даже там, где цены выше привычных. Фото: prim.news

Очереди вечером почти есть на всех заправках Владивостока. Больше всего машин на тех заправочных станциях, которые, наряду с ННК, пользуются большой популярностью во Владивостоке. Это АЗС сети Роснефть и компании, которая закупает у нее топливо - Бензо. Чуть меньше очередей на заправках тех частных компаний, которые продают топливо по цене выше, чем у своих конкурентов. Кстати, некоторые из этих компаний уже успели повысить стоимость топлива, пользуясь небывалым спросом.

На заправках сети ННК пока еще нет бензина Фото: Милана СОКОЛ

Очереди на АЗС Владивостока есть и днем и вечером. Фото: primamedia.ru

Как отмечают сами представители компании АО «ННК-Приморнефтепродукт», хабаровский нефтеперерабатывающий завод отныне работает стабильно, а значит уже в ближайшее время топливо вернется на заправки сети ННК. Но пока этого не произошло, автомобилисты стоят в очередях на заправках.

Автомобилисты заезжают на заправки сети ННК, но сразу уезжают, так как бензина нет Фото: Милана СОКОЛ

Цены на бензин подскочили на некоторых АЗС Владивостока. Фото: otvprim.ru