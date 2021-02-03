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В ожидании бензина: во Владивостоке автомобилисты выстраиваются в огромные очереди на заправках

Пока на АЗС компании ННК так и не появилось бензина, водители вынуждены заправляться на других АЗС, выстраиваясь в огромные очереди
Источник:kp.ru
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Пока на заправках сети ННК нет бензина, автомобилисты Владивостока выстраиваются в очереди на АЗс других компаний

Пока на заправках сети ННК нет бензина, автомобилисты Владивостока выстраиваются в очереди на АЗс других компаний

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сегодня, 3 февраля, во Владивостоке до сих пор не появился бензин на заправках сети ННК. Из-за этого автомобилисты штрумуют другие АЗС, выстраиваясь в огромные очереди.

Из-за дефицита бензина автомобилисты Владивостока штурмуют остальные заправки, даже там, где цены выше привычных. Фото: prim.news

Из-за дефицита бензина автомобилисты Владивостока штурмуют остальные заправки, даже там, где цены выше привычных. Фото: prim.news

Очереди вечером почти есть на всех заправках Владивостока. Больше всего машин на тех заправочных станциях, которые, наряду с ННК, пользуются большой популярностью во Владивостоке. Это АЗС сети Роснефть и компании, которая закупает у нее топливо - Бензо. Чуть меньше очередей на заправках тех частных компаний, которые продают топливо по цене выше, чем у своих конкурентов. Кстати, некоторые из этих компаний уже успели повысить стоимость топлива, пользуясь небывалым спросом.

На заправках сети ННК пока еще нет бензина

На заправках сети ННК пока еще нет бензина

Фото: Милана СОКОЛ

Очереди на АЗС Владивостока есть и днем и вечером. Фото: primamedia.ru

Очереди на АЗС Владивостока есть и днем и вечером. Фото: primamedia.ru

Как отмечают сами представители компании АО «ННК-Приморнефтепродукт», хабаровский нефтеперерабатывающий завод отныне работает стабильно, а значит уже в ближайшее время топливо вернется на заправки сети ННК. Но пока этого не произошло, автомобилисты стоят в очередях на заправках.

Автомобилисты заезжают на заправки сети ННК, но сразу уезжают, так как бензина нет

Автомобилисты заезжают на заправки сети ННК, но сразу уезжают, так как бензина нет

Фото: Милана СОКОЛ

Цены на бензин подскочили на некоторых АЗС Владивостока. Фото: otvprim.ru

Цены на бензин подскочили на некоторых АЗС Владивостока. Фото: otvprim.ru

На других заправках Владивостока ситуация с бензином стабильная

На других заправках Владивостока ситуация с бензином стабильная

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