«Да он просто Playboy»: кот Симба из Приморья удивил новой фотосессией

Брутальный Симба. Фото: primfrog77.

Рыжий кот Симба из Приморья продолжает покорять Instagram. На этот раз знаменитый красавчик попробовал себя в роли пилота. Фотокарточки с брутальным котом уже облетели социальные сети и вызвали массу восторженных комментариев.

Еще недавно о рыжем коте породы курильский бобтейл не знал никто, а сегодня Симба звезда интернета и любимчик не одной тысячи поклонников. В первый раз инстакот удивил публику шапкой ушанкой и крошечным свитером. В таком одеянии рыжий побывал на рыбалке со своим хозяином. Сегодня же Сергей выложил на своей личной странице в Instagram новые снимки Симбы.

В этот раз съемка прошла на вертолетной площадке. Фото: primfrog77.

На фотокарточках все тот же рыжий красавец, вот только облачен он в костюм пилота, а съемка проходит на вертолетной площадке. На мордочке красуются рыжие, видимо под цвет шерсти Симбы, очки. Сам Сергей пошутил, что забавный аксессуар достался Симбе в наследство от кота Базилио.

Сам Симба в небо пока что еще не поднялся. Фото: primfrog77.

За модный лук котика уже успели сравнить с известным российским певцом Григорием Лепсом. Тут же в комментариях упомянули, что до кота Лепсу еще далеко.

- Лепс не кот, отдыхает и ни в какие подметки не годиться Симбе!, - пишут приморцы.

На фото кот выглядит спокойным и уверенным, будто чувствует себя «в своей тарелке». Самое удивительное, что на снимках у Симбы разная мимика. Этот факт не остался незамеченным и пользователями Instagram.

На вопрос о том, успел ли уже Симба побывать в небе, Сергей ответил просто.

- Пока нет, но всë впереди.

Интересным образом коту удается менять мимику. Фото: primfrog77.

Ранее «Комсомольская правда» уже рассказывала историю рыжего красавца и его хозяина. Симба появился в семье меньше двух лет назад и сразу стал ее любимым членом. Дома его ласково зовут миниатюрным котопсом.

Подобная вылазка – не первая для Сергея и Симбы. Кот сопровождает Сергея и его семью во всех путешествиях, гуляет как с поводком, так и без. Рыжий уже успел побывать даже на мысе Тобизина.

Брутальный Симба. Фото: primfrog77.

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