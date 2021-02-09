Завод «Русский минтай» в ТОР «Надеждинская» под Владивостоком открылся, кажется, в самое подходящее время: в непростой для экономики период созданы новые рабочие места, появился крупный налогоплательщик. А тут еще Китай из-за коронавируса усложняет импорт рыбопродукции из России. Как следствие, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поднимает вопрос увеличения объемов глубокой переработки здесь, на Дальнем Востоке. А ответить на этот вопрос есть кому – вот оно предприятие по выпуску филе белой рыбы, крупнейшее на Дальнем Востоке. Уже приступило к масштабному выпуску продукции и готово в ближайшее время увеличить объемы в несколько раз.А ведь за созданием завода стоит весьма дальновидная программа правительства РФ, которую мы знаем как «квоты в обмен на инвестиции». В 2017 году правительство предприняло шаги по защите отечественного потребительского рынка и заключило с инвесторами соглашения, согласно которым компании получали квоты за то, что строили на берегу перерабатывающие производства. Инвестором завода «Русский минтай» стала Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК), замкнув тем самым все технологическую цепочку от добычи до берегового производства.Отрывая завод летом прошлого года, губернатор региона Олег Кожемяко заметил, что в Приморье наконец-то отмечают День рыбака не только ухой и гуляниями, а действительно большими достижениями. Но все же главное здесь: наконец-то в Приморье выпускается качественное филе белой рыбы премиум-класса.Работа в едином ритмеПуть минтая на стол российского потребителя начинается в холодном Охотском море, в котором траулеры РРПК тралами ловят эту рыбу, а из уловов на борту судна делают полуфабрикат – тушку минтая без головы (БГ). В таком виде минтай и попадает на берег – на холодильный склад завода.Отсюда юркие погрузчики забирают поддоны с мороженым диким минтаем в цех, благо проехать им нужно всего несколько десятков метров и вот все сырье уже в цеху переработки.Огромный цех – это сердце завода, в нем расположены 10 производственных линий, пять из которых оснащены баадерными машинами, которые в автоматическом режиме режут филе минтая. Но начинается все с разморозки рыбы, или, говоря техническим языком, дефростации. Уже здесь определяется будущее качество продукции.«В мире существует много разных технологий размораживания, у нас она длительная, что позволяет сохранять качество, - рассказывает начальник производственной лаборатории Инна Виговская.Оттаявшее сырье по конвейеру подается на «баадер». Но правильно уложить рыбу перед машиной должен уже человек. Это ответственная работа, ведь укладчик задает ритм всей линии. Ну вот, тушки уложены, и они попадают под ножи машины. Всего несколько секунд и на белую ленту транспортера падают два аккуратных филе. В другую емкость идет хребет и шкура с плавниками.Машина за несколько секунд сделала то, что человек делал бы несколько минут. Однако без рыбообработчика не обойтись: корзины с филе подаются на линию доработки рыбы. Здесь с филе вручную срезаются мышечные волокна темного цвета, отрезаются те части тушки, где могут остаться косточки. Продукция без костей - это визитная карточка филе премиум-качества от «Русский минтай».Контроль качестваФиле без костей проходит дополнительную проверку, где его осматривают еще раз на наличие мелких костей. Оборудование для инспекции филе рыбы укомплектовано мощными лампами, обеспечивающими достаточный световой поток для обнаружения всех возможных недостатков в филе рыбы. Это завершающий контроль, в руках контролера пинцеты, которыми он при необходимости убирает мелкие кости, которые могут оказаться в продукции. Просмотрев каждое филе, контролеры отправляют ее на заморозку. Готовую продукцию упаковывают в блоклайнеры и отправляют на шоковую заморозку. Через два часа продукцию выбьют со шкафа, упакуют в ящик и отвезут на склад готовой продукции.Готовое филе должно выглядеть идеально. Да и сам завод – чистый, новый – больше похож не на рыбное производство, а на какую-то лабораторию, в которой тщательно следят за чистотой.Чтобы попасть на производство, нужно пройти санпропускник и раздевалку. Чистые аккуратные шкафчики, много света и, конечно, обязательное обследование на диагностику коронавирусной инфекции. Так начинается каждый рабочий день, заступающих в 8 утра на смену.Мы ждем вас на работу!Так как «Русский минтай» недавно начал производить товарную продукцию, то он работает в одну смену. Но уже скоро количество смен будет увеличиваться. Чтобы привлечь специалистов из других регионов, предприятие строит комфортабельное общежитие и дополнительную столовую. Осталось завершить отделочные работы. Директор завода «Русский минтай» Михаил Дегтяренко говорит, что именно сейчас мощности завода востребованы.«В условиях пандемии многие компании столкнулись с тем, что продавать выловленную рыбу некуда. Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев акцентировал внимание на том, что необходимо нарастить объемы глубокой переработки. В ближайшее время мы увеличим выпуск филе в несколько раз и наша продукция под брендом «Русский минтай» появится на прилавках магазинов. Уверен, что потребители по достоинству оценят качество продукта», - говорит Михаил Дегтяренко.По его словам, сейчас активно ведется кампания по набору персонала. «Нам нужны мужчины и женщины. У нас имеется собственный транспорт, который привозит и увозит на работу. Всех сотрудников мы обеспечиваем спецодеждой, на предприятии организовано питание персонала. Для иногородних уже сегодня мы предоставляем комфортные условия проживания в гостинице. Начав карьеру в нашем заводе, люди получают полный социальный пакет, белую заработную плату и стабильность».Источник: газета «Конкурент».