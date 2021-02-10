«Ребята, надо верить в чудеса»: трогательная история возвращения «друга» из Владивостока в Санкт-Петербург

На снимке сама пропажа - розовый зайчик. Фото: instagram/ehdollinen.

Эта история не могла остаться без внимания. Она о добре, отзывчивости и чудесах. Началось все с трогательного поста, который разместила на своей странице в сети Надежда. В январе она гостила во Владивостоке, а прямо перед отъездом обратно домой, в Санкт-Петербург, случилось непредвиденное. Девушка потеряла розового зайца, который долгих 13 лет был с ней рядом. Мягкая игрушка очень дорога сердцу, поэтому смириться с тем, что «пушистика» больше не будет, она просто не могла. Обратилась за помощью в интернет.

Надежда написала проникновенный текст о пропаже розового зайца и попросила всех неравнодушных о помощи. Почти о невозможном – найти игрушку.

«Владивосток! Была у Вас 25 января и потеряла самую дорогую мне вещь – этот зайчик со мной 13 лет. Потерялся или на парковке у туристического маршрута к мысу Тобизина, или у кинотеатра Уссури. Есть надежда, что кто-то нашел пушистика и готов вернуть. Разумеется, не бесплатно. Может случиться чудо, и мой путешественник вернется домой - в Санкт-Петербург» - написала Надежда.

Теперь розовый "пушистик" - знаменитость во Владивостоке. Фото: instagram/dina_meet_

Скептики сразу заявили – рассчитывать на чудо не стоит. Но шанс все же был, тем более, что радиус поисков был вполне определенный. Приморцы доказали, что на Дальнем Востоке живут самые отзывчивые люди. Десятки людей откликнулись на пост и стали распространять его у себя на страницах. В итоге о розовом «пушистике» говорил едва ли не весь город.

И какого же было удивление, когда спустя 2 недели Надежде написал неизвестный мужчина, который рассказал о том, что нашел зайца.

- Я сейчас в отпуске, поэтому есть много времени на чтение новостей в интернете. Там я и увидел информацию о пропаже мягкой игрушки. Тогда мой внутренний поисковик проснулся. Не поверите, но у меня есть перчатки, которые я терял очень много раз, но каждый раз находил, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Илья. – Поэтому, когда я прочитал пост, то не подумал, что задача невыполнима. Я часто гуляю на Тобизина, поэтому решил совместить приятное с полезным. На днях был там и увидел розовую игрушку. Удивился, что ее не унесло куда-то ветром. Поднял ее и понял, что нашел то, что искала та самая девушка из интернета.

Илья признается, что даже не сомневался, что у него получится отыскать игрушку. Дальше розовый заяц попал в руки другой девушки. Второй героини этой истории, которая также просто решила помочь совершенно незнакомой туристке из Санкт-Петербурга.

- Я тоже увидела пост в интернете. Сразу списалась с Надеждой. Мы нашли в друг друге какую-то родственную душу что ли. Был вечер, поэтому я ей написала, что поеду на Тобизина завтра. Тогда я еще не знала, что его уже нашел Илья, - рассказывает «Комсомолке» Лида Усова. – Позже мы списались с ним, чтобы он передал мне игрушку. Он не хотел брать деньги, а Надежда сказала мне вручить их при любых обстоятельствах. В итоге зайца я забрала, и мы вместе с двумя моими детьми отправили его по почте в Питер. Они очень рады, что история оказалась со счастливым концом.

Вонючий, чумазый, потрепанный двухнедельным скитанием по острову, но любимый заяц вскоре будет дома. И как же обрадовалась сама Надежда, когда узнала, что она воссоединится с другом.

- Спасибо за отзывчивость и помощь, вы невероятные! Хоть и все незнакомые. И каждый из вас, кто участвовал, писал «не надо ничего, просто сделайте добро тому, кто сейчас рядом - и это будет мне благодарность». И знаете, я когда решилась на поиски через инстаграм, писала в сообщества ночью, потому что у нас разница в 7 часов. Писала, просила, легла в 4 утра с мыслью: «ну и что, что потеряла две недели назад, вот проснусь, а зайчик нашелся». Так и случилось, правда на второй день. Вчера я проснулась, а он нашелся. Мысли материальны, - написала Надежда у себя на странице.

Все участники невероятного возвращения «пушистика» домой уверены, что все в этой истории про добро и взаимопомощь. «Творите чудеса, и оно к вам обязательно вернется» - резюмируют кудесники.

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