Трагическая история двух осиротевших медвежат, которых подкинули неизвестные, тронула многие пользователей сети. Напомним, что новорожденных малышей, которым на тот момент было дней 5, нашли на въезде в «Садгород». Оттуда сотрудники охотнадзора привезли животных в реабилитационный центр. Тогда состояние еще совсем слепых косолапых оставляло желать лучшего. Весили крохи около 400 граммов, они отказывались есть, а на их туловище были открытые раны - требовалась операция. К счастью, они вовремя оказались под наблюдением экспертов.И вот уже несколько дней за их жизни борются специалисты Центра «Тигр». После того, как они разместили в сети видео с медвежатами, многие просто не смогли пройти мимо и решили оказать сироткам финансовую помощь.«Сердце сжимается от их плача», «Растите детоньки, кушайте. Все у вас будет хорошо. Вы в хороших руках», «Живите малыши», «Совсем крошки, здоровья малышам» - пишут пользователи интернета.Назвали финансовую помощь, кстати, не просто благотворительностью. Каждый, кто причастен к операции по спасению малышей автоматически становится их приемным родителем. Ведь мама малышей, по предварительным данным, трагически погибла от рук человека, поэтому в одиночку новорожденные могли погибнуть в дикой природе.- Медвежата хорошо перенесли обработку ран. Внимательно рассмотрев раны, мы можем сделать предположение, что это обмороженные участки кожи. И у нас небольшая победа - у медвежат понемногу просыпается аппетит. Покормили их из сосок. Мы благодарим всех за финансовую и информационную поддержку, за добрые слова и пожелания, - пишут специалисты Центра «Тигра».Так у двух осиротевших медвежат появились десятки приемный родителей, которых волнует судьба этих малышей. К счастью, они в руках у специалистов, которые не просто лечат животных, но и готовят их к выпуску на волю по специальным методикам. Так они остаются дикими и способными к самостоятельной жизни.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Бедные крошки»: двух осиротевших медвежат пытаются спасти в реабилитационном центре ПриморьяМалышам от рождения 3-5 дней, а весят они около 400 граммов (видео)Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14