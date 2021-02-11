Главная героиня камчатских новостей – рысь, которая уже несколько дней гуляла по столице полуострова. Сперва ее видели недалеко от кладбища, а потом хищница заявилась в полицию. Кошка была замечена у здания краевого МВД. Там ее увидела случайная прохожая, которая и позвонила в дежурную часть. Тогда на место выезжали сотрудники ППС, но рыси в округе не оказалось. Сбежала, наделав много шума. Однако далеко рысь не ушла. Помог в этой истории, кстати, Джумбо – верный пес местного егеря.- Джумбо хорошо с работал - нашел кису по следу, когда она с дерева спрыгнула. Молодец, правда, у меня здоровья не хватало на его азарт в погоне. Вообще информация о рыси поступила к нам из полиции. После того, как мы оценили обстановку, приняли решение об усыплении, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Владимир Шабли, внештатный охотинспектор, старший группы ДНД по ЧС, связанным с дикими животными на Камчатке. - Мы созвонились с ветврачами и договорились о лекарстве, которое могло бы усыпить ее. А в службе охраны животного мира как раз имелось духовое ружье для усыпления. Пока препарат действовал, мы с собакой не упускали ее из вида. Когда она уснула, ее загрузили в машину, вывезли подальше в лес и выпустили на свободу.Стоит отметить, что кошка с «горящими глазами» уже неделю гуляла по Петропавловску-Камчатскому, но поймать ее все никак не удавалось. Специалисты обращают внимание на то, что рысь представляла опасность для людей, поэтому вывезти ее в пригород Петропавловска – было необходимым решением. Основываясь на собственных инстинктах, рысь всегда целится в шею, поэтому в большей степени она угрожала детям.- Не могу сказать, что в этом году было голодно. Видно, что эта рысь отбилась от матери. Почти все кошачьи по своей сути одиночки. У каждой своя территория, поэтому она справится а в город пришла, потому что добыча еды тут на порядок легче, - резюмирует Владимир.Место, куда выпустили рысь, не раскрывают исключительно из побуждений безопасности самой хищницы. Ведь животное может стать легкой добычей для недобросовестных охотников.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Кис-кис, ты кто?»: в гости к краевому МВД на Камчатке наведалась рысь с «горящими глазами»Дикое животное сидело у забора, которое огораживает здание полиции (видео)Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14