Первый замглавы Владивостока Ольга Козерацкая написала заявление об увольнении "по собственному"

Первый заместитель главы администрации Владивостока Ольга Козерацкая покидает свой пост. Как рассказали корреспонденту «КП-Владивосток» в пресс-службе мэрии, Ольга Николаевна уходит по собственному желанию.Пока не уточняется, какой именно день станет для нее последним рабочим. Сейчас она еще продолжает исполнять свои обязанности. Однако глава города Олег Гуменюк уже подписал ее заявление.Свой пост Ольга Козерацкая занимала с 5 февраля 2019 года. Однако это был ее второй заход на должность – при Олеге Гуменюке. Ранее же она уже занимала должность первого замглавы администрации города в середине нулевых при главе города Владимире Николаеве.Более того, после отстранения Николаева в 2007 году Ольга Козерацкая формально даже два месяца исполняла обязанности мэра города, но ушла по семейным обстоятельствам, чтобы вернуться, спустя более десяти лет.Последние два года Ольга Николаевна курировала в администрации города управления финансов, экономического развития, по работе с муниципальными учреждениями образования, конкурентной политики и закупок, транспорта, бухгалтерии. Курировала АТУ Первореченского района, осуществляла оперативное руководство управлением внутреннего муниципального финансового контроля.Куда перейдет работать Ольга Козерацкая теперь, не уточняется.Напомним, ранее КП сообщала об уходе \\"по собственному\\" вице-губернатора Александра Костенко, который с небольшим перерывом работал первым замом главы региона с 2001 года, то есть почти 20 лет. Костенко \\"сменил\\" за это время четыре губернатора.В ТЕМУ:Ольга Козерацкая: в спорах по детским садам на Крыгина и Тихвинской есть неизвестные интересантыПервый заместитель главы администрации Владивостока в своем первом развернутом интервью рассказала об итогах подготовки к новому учебному году и дала свою оценку спорам по строительству детских садов (Подробнее..)Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14