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Политика

Первый замглавы Владивостока Ольга Козерацкая написала заявление об увольнении "по собственному"

В администрации она курировала финансы, образование, транспорт, закупки и экономическое развитие