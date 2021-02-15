Прогнозы синоптиков о снегопаде в Приморье уже начали сбываться. Осадки во Владивостоке начались еще ночью, а к утру усилились. Помимо этого в первый рабочий день недели существенно похолодало. После плюсовых температур столбики термометров опустились до -8…-10°С. В сопровождении сильного ветра, порывы которого будут достигать до 17-22 метров в секунду, специалисты портала «Примпогода», прогнозируют в первой половине дня метель.С утра в столице Приморского края облачно, небольшой, временами умеренный снег. Вероятность выпадения осадков – 90%. Ожидается метель, на дорогах гололедица. В городе будет дуть северный ветер, очень сильный. Как отмечают специалисты, днем осадки немного ослабеют, но снег может идти вплоть до ночи на вторник. При этом сохранится низкая температура, а ветер может подняться до штормовых 25 метров в секунду. За время непогоды во Владивостоке выпадет от 3 до 6 миллиметров осадков, высота снежного покрова может достичь 4 – 6 сантиметров.Не обойдется без снегопада и в других городах Приморья. Так, специалисты прогнозируют 100% вероятность осадков в Находке. Там ожидается временами сильный снег, гололедица и снежный накат на дорогах. Ветер северо-восточный умеренный до сильного, утром слабый. Температура воздуха -1...-3°C.В Уссурийске сегодня также облачно, небольшой, временами умеренный снег. Вероятность выпадения осадков – 80%. Ожидается метель, снежный накат и гололедица. С утра будет дуть северный умеренный ветер, который усилится во второй половине дня. Температура воздуха -6...-8°C.ПО ТЕМЕ«Это будет первый мощный циклон»: Кубай предупредил о снегопаде, метели и ураганном ветре в ПриморьеСиноптик отметил, что ожидается опасная высота волн и обледенение судов (подробнее...)