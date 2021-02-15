Метель, ветер до 30 м\с и опасные волны: спасатели Приморья рассылают тревожные сообщения

Спасатели выпустили экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды 16 и 17 февраля Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Неутешительный прогноз на 16 и 17 февраля подтвердили приморские спасатели МЧС. Снег, переходящий в метель, сильный ветер порывами до 30 метров в секундну и опасные волны: с этими испытаниями придется столкнуться жителям края в ближайшие несколько суток.

"По данным Приморского УГМС в крае 16-17 февраля ожидается сильный снег. На побережье ветер до 30 м/с, местами метель, опасная высота волн до 5 м. Соблюдайте требования безопасности. Тел: 101, 112", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 15 февраля, на территорию Приморского края обрушился снежный циклон. Эксперты отмечают, что пока циклон оказывает лишь косвенное воздействие на погоду региона. По прогнозу синоптиков снег прекратиться только к вечеру. Однако циклон продолжит оказывать свое влияние на погоду в регионе 16 и 17 февраля.