После нескольких по-настоящему весенних дней в Приморье снова вернулась зима. 15 февраля на регион обрушились снег, метель и штормовой ветер. Вьюга начала заметать с самого утра и не прекращает до сих пор. Однако, как бы внушительна не была картина за окном, это еще далеко не все. Пик снежного бедствия еще впереди. Сейчас же регион находится лишь под косвенным влиянием циклона, но совсем скоро он покажет свою силу.- На самом деле, больше всего достанется Сахалину. Там японский циклон отдаст основную порцию осадков. Но и нас не оставят без внимания, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». – Во Владивостоке снег прекратится ночью, утром 16 февраля, если и будут осадки, то совсем незначительные. А вот штормовой ветер будет на юге региона вплоть до 17 февраля. Восточные и центральные районы будут завалены снегом, осадки не прекратятся до среды.С прохождением циклона во Владивостоке ожидается до 3-6 миллиметров осадков. По краю за эти дни прогнозируется до 10-15 миллиметров, а в горных районах высота снежного покрова достигнет 20 сантиметров.Стоит отметить, что сопровождаться снегопад будет похолоданием. На сегодняшний день температуры воздуха уже упали на 10 градусов. К вечеру во Владивостоке скорость ветра достигнет 25-27 метров в секунду. 16 февраля похолодает еще на несколько градусов. Возвращаемся к показателям зимы. Специалисты предупреждают, что это критическая ситуация для судовладельцев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБудет заметать до ночи. Синоптики уточнили время удара стихии по ВладивостокуНачало рабочей недели жители края встретят с метелью, гололедицей и штормовым ветром (подробнее...)«Это будет первый мощный циклон»: Кубай предупредил о снегопаде, метели и ураганном ветре в ПриморьеСиноптик отметил, что ожидается опасная высота волн и обледенение судов (подробнее...)Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14