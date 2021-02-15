Авторитета ради. Серийная банда подожгла BMW X6 в Приморье, чтобы завоевать уважение

За такой способ добиться расположения обоим грозит срок. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке в прошлом году орудовали серийные поджигатели машин. Но найти виновников в порче имущества все не удавалось. Пока полицейские разыскивали подозреваемых, приморцы озадачились вопросом – зачем вообще поджигать чужие авто. Как оказалось, в этом случае преступление было лишь способом завоевать авторитет в своей компании.

Началось все еще в ноябре прошлого года, когда неизвестные в медицинских масках ворвались на автомобильную стоянку на Каплунова. Парни вошли ночью в сторожку к охраннику и один из них ударил работника в лицо. Удар был такой силы, что в сознание сторож пришел только тогда, когда рядом с ним оказался полицейский. Он, кстати, случайно был поблизости. Когда услышал звук битого стекла, тут же поехал на автостоянку. Там он и увидел, как мужчина поджигал сиденье Subaru Forester. Сотрудник полиции тут же подбежал и потушил авто.

Второй эпизод произошел уже в декабре. Неизвестные также пробрались на стоянку и подожгли BMW X6. Пламя тогда перебросилось на Toyota Land Cruiser и Subaru Forester, припаркованные ря