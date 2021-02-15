Генпрокуратура поставила точку в уголовном деле экс-ректора МГУ имени Невельского и его сына

Преступная схема исправно работала на протяжении 2017-2018 гг. Фото: Антон Новгородов.

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключения по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении экс-ректора МГУ имени адмирала Г.И. Невельского и его сына. Алексей Огай и его сын Сергей, который трудился в вузе в должности начальника учебно-методического управления, вскоре окажутся на скамье подсудимых. Алексея следствие обвинило в злоупотреблении должностными полномочиями, а Сергея – в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как полагает следствие, преступление было совершено в период с 2017 по 2018 год. В это время Алексей, будучи ректором вуза, создал вместе с сыном условия для недобросовестной конкуренции. Так Семья Огай обеспечила двум коммерческим фирмам, которые принадлежат их знакомым, контракт на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажеров.

- Для этого до аукционных процедур фигуранты проводили переговоры с выбранными поставщиками, корректировали аукционную документацию, в том числе проекты государственных контрактов и технических заданий, - отмечают на сайте Генпрокуратуры РФ. - На основе подложных документов они сформировали начальные (максимальные) цены контрактов, внесли в аукционную документацию ограниченные сроки поставки и условия об отсутствии авансирования, которыми обеспечивали победу в аукционах ранее определенных организаций.

В надзорном ведомстве отмечают, что в результате неэффективного осуществления закупок бюджету РФ был причинен ущерб - 340 миллионов рублей. Чтобы взыскать эти средства, на имущество Сергея и Алексея был наложен арест. Уголовное дело уже направлено во Фрунзенский районный суд, где вскоре оно будет рассмотрено по существу.

Напомним, что Сергей Огай ушел с поста ректора МГУ имени Невельского в конце 2018 года по требованию руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. После чего СМИ сообщали о том, что ФСБ проводила обыски в здании вуза. Кстати, в феврале прошлого года обвинения были предъявлены и бывшему помощнику ректора МГУ им. Невельского по инвестиционным программам. Его следствие заподозрило в получении взятки за принятие работ по учебно-тренажерному комплексу.

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